José Luis Trabanco, alcalde de Grado: "Al final del mandato cerraré una etapa, y solo puedo estar agradecido a los ciudadanos por el apoyo recibido"

José Luis Trabanco González (IU) es regidor de Grado desde 2015. Este es su tercer y último mandato, como ya anunció hace más de tres años, cuando comunicó su decisión de no volver a optar a la Alcaldía y regresar a su puesto de funcionario en la consejería de Movilidad. En esta entrevista analiza algunos de los proyectos más relevantes que se están gestionando en la actualidad, como el de la manzana de los museos en la zona de la calle Eduardo Sierra. En este punto, en el centro de la villa, se localiza ya la muestra Villa ya Mercáu, en el palacio Fontela, frente al que se desarrolla una ampliación con un nuevo edificio. En proyecto en la misma zona está el Museo del Traxe y la rehabilitación de la antigua pescadería, que acogerá una exposición relacionada con la etnografía.

-¿Cuándo estará finalizada la ampliación de la sede museística del Palacio Fontela?

-Esperamos tenerlo finalizado este mes. Será un edificio dedicado a la exposición de colecciones. Contribuirá, junto con otros equipamientos, a atraer un importante flujo de visitantes al municipio. Hay una apuesta ambiciosa por la cultura y el turismo.

-¿Qué acogerá concretamente ese nuevo edificio?

-La idea es llevar allí las colecciones de cámaras fotográficas antiguas y de acordeones, más alguna más que queremos traer. De este modo, la sede actual de Fontela quedará dedicada exclusivamente a la muestra Villa ya Mercáu, que necesita más espacio. Con el local del antiguo Trastévere para Museo del Traxe y la recuperación del edificio de la pescadería para una colección etnográfica, quedaría todo más o menos dispuesto.

-¿Qué irá en el espacio de la antigua pescadería? ¿Serán fondos de los que ahora hay en La Cardosa?

-Sí, habrá cosas de La Cardosa. Pero se hará un estudio previo para determinar el diseño de la muestra.

-¿Se mantienen los plazos para el Museo del Traxe?

-Sí, si todo se desarrolla con normalidad, la previsión es inaugurarlo a finales de año.

-Han logrado, tras años de negociación, la cesión de la propiedad del panteón de Concha Heres. ¿Cómo van ahora las gestiones para poder rehabilitarlo?

-El Ayuntamiento se ha presentado a una línea de subvenciones del Gobierno del Principado destinada a bienes protegidos. Actualmente estamos a la espera de la resolución de la convocatoria para acometer una primera fase de rehabilitación y protección integral de un espacio de gran valor arquitectónico y patrimonial.

-Queda un año para finalizar el mandato. ¿Se está cumpliendo el programa electoral?

-Para nosotros el programa es un contrato con la ciudadanía, el eje fundamental sobre el que gira el trabajo del equipo de gobierno. No obstante, nuestra acción va siempre más allá de los compromisos adquiridos en él, porque vamos incorporando las propuestas que nos trasladan los vecinos durante la campaña y aquellas necesidades que van surgiendo. En este mandato se trabajó o trabaja con unas 130 propuestas, de las que 96 ya están ejecutadas o en ejecución. Esto significa que, a falta de un año para finalizar el mandato, nos situamos en torno al 75 por ciento de cumplimiento. En cualquier caso, ese porcentaje seguirá creciendo porque continuaremos incorporando actuaciones que consideramos necesarias para responder a las demandas vecinales. Por ello, estamos convencidos de que al final del mandato superaremos el 95 por ciento de ejecución de los compromisos asumidos.

-Hay obras que no dependen del Ayuntamiento, sino del Principado, como la del puente de La Mata, que no salen adelante. ¿Qué está pasando con ellas?

-En líneas generales, estamos satisfechos con el compromiso del Gobierno del Principado con el concejo. Sin embargo, también es cierto que no todo son buenas noticias. El compromiso manifestado por el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, todavía no se ha traducido en realidades. Respecto al puente de La Mata, se nos ha trasladado que su licitación será inminente, pero a día de hoy el proyecto continúa sin licitarse. Y en el caso de la AS-311, la carretera a Tameza, fue anunciada para salir a contratación en 2024 y seguimos esperando. En ambos casos los vecinos llevan demasiado tiempo esperando. Las promesas son importantes, pero lo que realmente necesitan son hechos y avances concretos. Nuestro deber es seguir reclamando que esos compromisos se materialicen cuanto antes.

-Hay quejas ciudadanas por los robos de los últimos meses en la villa. El último precisamente en el estanco de la zona de la calle Eduardo Sierra.

-Han sido esclarecidos con rapidez gracias al trabajo conjunto de la Policía Local y la Guardia Civil. El presunto responsable ya ha sido identificado y se encuentra en prisión. En cualquier caso, estos hechos no alteran la realidad del concejo: Grado continúa siendo un municipio tranquilo y seguro, algo que avalan los datos de la Delegación de Gobierno, trasladados en la última Junta de seguridad.

-El proyecto de la denominada ronda del Cubia, para sacar el tráfico del centro de la villa, parece complejo.

-Sí, estamos ante una actuación compleja, pero también muy necesaria para mejorar la movilidad y reducir el tráfico en el casco histórico. Cuando esté completamente ejecutada, permitirá conectar uno y otro extremo de la villa, y con carril bici el centro con las instalaciones deportivas, el instituto César Rodríguez y el colegio Virgen del Fresno. La primera fase es una actuación costosa, pero relativamente más sencilla porque afecta principalmente a terrenos públicos y a fincas con las que ya existen acuerdos, salvo alguna excepción puntual.

-¿Y la segunda?

-La segunda fase presenta una mayor complejidad, ya que afecta a ámbitos de desarrollo urbanístico donde es necesario que los promotores ejecuten las actuaciones o que los propietarios cedan anticipadamente los terrenos al Ayuntamiento. Esa disponibilidad de los terrenos es, en estos momentos, el principal reto para poder avanzar con mayor rapidez.

-¿Va a hacerse una residencia de mayores en parcelas próximas al paseo del río?

-El proyecto de la residencia es una iniciativa privada. Desde el Ayuntamiento consideramos que se trata de una ubicación privilegiada y muy adecuada para este tipo de equipamiento, pero lo cierto es que, a día de hoy, todavía no se ha presentado ninguna solicitud para su desarrollo.

-¿Qué situación económica tiene actualmente el Ayuntamiento?

-Al llegar a la Alcaldía nos encontramos con una deuda cercana a los siete millones de euros, lo que condicionó especialmente aquel primer mandato. El Ayuntamiento se encontraba en una situación económica muy complicada, pero, paso a paso, fuimos adoptando medidas para revertirla. Hoy podemos afirmar que gozamos de una situación financiera muy saneada: y disponemos de la liquidez suficiente para amortizar los créditos pendientes si así lo estimaramos. Entramos con una deuda de casi 7 millones y el que llegue el próximo mandato probablemente se va a encontrar con deuda cero.

-Tras todos estos años como Alcalde, ¿cuáles han sido para usted los proyectos más signficativos?

-Todos tienen su importancia. La mejora de las carreteras, la renovación del alumbrado tanto en la villa como en las zonas rurales, la renovación de las calles y plazas del centro de la villa, las nuevas instalaciones deportivas o la apuesta firme por la cultura, con la creación de nuevos espacios y la puesta en marcha del Centro Cultural... Podrían citarse muchos. Pero lo más importante es que hoy son una realidad y están al servicio del disfrute y el bienestar de todos los ciudadanos.

-¿Qué momentos han sido más especiales?

-En la apertura de las fosas comunes, ver la emoción de personas de 80 o 90 años al encontrar los restos de quienes podrían ser sus padres o sus abuelos, es algo difícil de describir. La mayoría de ellas pensaban que nunca llegaría el día en que pudieran recuperar los restos de sus seres queridos. Esos momentos no se me olvidarán jamás.

-¿Los más complicados?

-Sin duda, la pandemia y el impacto que tuvo en la residencia de nuestros mayores. Fueron momentos muy duros, de enorme preocupación y dificultad, que marcaron profundamente a toda la comunidad.

-Anunció ya al inicio de mandato que era el último.

-Sí. Así es. Mi organización lo sabe desde entonces, no he cambiado de opinión ni voy a cambiar.

-¿Qué hará tras dejar el Ayuntamiento?

-Incorporarme a mi plaza de funcionario. Todo tiene un principio y un final. Creo que, después de tres mandatos, ha llegado el momento de cerrar esta etapa. El próximo mes de junio me reincorporaré a mi trabajo como funcionario y podré dedicar más tiempo a mi familia, a mis amigos y a aquellas aficiones que durante años han quedado en un segundo plano. Como decía José Mujica, no podemos ir al supermercado a comprar tiempo. Cuando uno alcanza cierta edad, aprende a valorar cada vez más la posibilidad de gestionar su tiempo.

-¿Recuerda cómo decidió entrar en política?

-Fue en 1999, cuando quien entonces era candidato a la Alcaldía por Izquierda Unida, Pepe Sierra, me propuso formar parte de la candidatura y asumir la responsabilidad del área de Deportes si conseguíamos gobernar. En aquel momento acababa de dejar la práctica deportiva debido a una lesión grave de rodilla, una rotura del ligamento cruzado anterior, y acepté aquella propuesta sin imaginar que marcaría buena parte de mi trayectoria posterior. Uno se siente especialmente orgulloso cuando escucha las valoraciones positivas que reciben las instalaciones deportivas de nuestro concejo, por haber participado desde el inicio en la mayoría de esos proyectos, viendo cómo pasaban de ser una idea sobre el papel a convertirse en una realidad al servicio de los vecinos.

-¿Qué balance hace de estos años?

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-Cuando uno mira hacia atrás, lo único que puede hacer es mostrar su agradecimiento a todos los ciudadanos por el enorme apoyo recibido durante tantos años y de una forma tan masiva. También quiero pedir disculpas por aquellas cuestiones en las que no haya estado a la altura de las expectativas. Nadie acierta siempre, pero puedo decir con honestidad que he intentado dar lo mejor de mí en cada momento.