La Schola Cantorum de Grado lo borda en Avilés: la agrupación moscona actuó en Santo Tomás de Canterbury
El coro de voces femeninas acudió invitado por el Grupo de Canto Amigos de Miranda
La Schola Cantorum de Grado ofreció este sábado un recital en la iglesia de Sabugo nueva, en Santo Tomás de Canterbury, como invitada por el Grupo de Canto Amigos de Miranda. La agrupación moscona interpretó ocho temas más uno de propina. Fueron el Ave María, The Lord Bless You, Vidalita, Castle on a Cloud, Yundah, El Vito, Fix You, Princesas Disney y como extra el "Abba Medley".
Los recitales del coro moscón, integrado por voces femeninas y dirigido por David Colado Coronas, se caracterizan por la calidad de las interpretaciones, la puesta en escena moderna, de desarrollo ágil, ameno, y que deja con ganas de más. Su propuesta es fresca, actual, y este grupo de mujeres encanta allá donde va.
Su éxito conlleva que cada vez más estén presentes en acontecimientos relevantes en distintas ciudades. Actuaron, por ejemplo, en el acto del pregón de La Balesquida, el pasado 18 de mayo, o en el concierto de invierno que organiza la Banda de Música Ciudad de Oviedo y que tuvo lugar en marzo en el Auditorio Príncipe Felipe.
Son solo dos referencias de actuaciones recientes, siendo además habituales en actos solidarios y otros en Grado como la entrega de premios de los "Moscones de Oro". Muy recordada fue su presencia en la inauguración del Centro Cultural moscón. Su buen hacer las ha llevado incluso a escenarios internacionales, pues en agosto de 2025 fueron invitadas a cantar en Disneyland París, en el teatro del gran espacio de fantasía infantil.
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