El gobierno moscón se pronunciará este martes sobre la situación de la concejala de IU que fue detenida en Oviedo
El PP exige "el cese fulminante" de la edil y pide a su organización política que actúe con "coherencia"
J. A. O.
El gobierno municipal de Grado, de Izquierda Unida (IU), prevé pronunciarse este martes sobre la situación que afecta a una de sus concejalas, detenida en Oviedo el pasado sábado con su pareja tras un incidente que movilizó a varias patrullas de la Policía Local en la zona de Colloto. Acudieron alertados por testigos que aseguraron que se había producido una fuerte discusión entre ambos y que la mujer había recibido un bofetón del hombre con el que se encontraba en ese momento. Siempre según la versión policial, ella rechazó facilitar su documentación y profirió insultos contra los agentes.
El ejecutivo moscón mantuvo este lunes un encuentro para tratar lo sucedido, pero no ha hecho consideraciones por el momento y remite a este martes para hacerlo.
Por otro lado, el Partido Popular (PP) de Grado exige el cese inmediato de la edil y a Izquierda Unida que actúe con "coherencia".
"Desde el PP de Grado condenamos firmemente cualquier tipo de violencia de género así como que una representante pública agreda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y pretenda utilizar su cargo para amedrentar a la policía al grito de 'Soy concejala del Ayuntamiento de Grado, os vais a arrepentir", dicen los populares.
Añaden que muestran todo su "apoyo a los agentes que sufrieron este intolerable ataque, nadie está por encima de la ley". "Una persona que actúa con esta violencia y soberbia no es digna de representar a los vecinos de Grado. Exigimos a IU coherencia inmediata y el cese fulminante de la concejala; el pueblo de Grado merece representantes a la altura".
- Multas entre 300 y 900 euros después de rellenar el depósito de su coche con gasolina 95 tras el encarecimiento del litro: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
- El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
- Multado con 200 euros e inmovilización del vehículo pese a circular respetando la de velocidad pero errar en lo que pasa en el asiento trasero: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Un segundo hotel 'Gran Lujo' para Asturias: el nuevo proyecto del empresario asturmexicano que creó Pueblo Astur
- Detenida una concejala de IU de Grado por enfrentarse a la Policía Local de Oviedo tras recibir un bofetón de su pareja: '¡Machirulos, payasos, chulos de mierda
- El lote de productos asturianos que los Reyes regalaron al Papa León XIV: embutidos, quesos y conservas regados con sidra
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de 2 cojines para terraza más barato: por solo 3,99 euros
- Buscan por tierra y aire a un hombre de 81 años desaparecido en Piedras Blancas