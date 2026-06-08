Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

El gobierno moscón se pronunciará este martes sobre la situación de la concejala de IU que fue detenida en Oviedo

El PP exige "el cese fulminante" de la edil y pide a su organización política que actúe con "coherencia"

Edificio del Ayuntamiento de Grado.

Edificio del Ayuntamiento de Grado. / P. T.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

J. A. O.

Grado

El gobierno municipal de Grado, de Izquierda Unida (IU), prevé pronunciarse este martes sobre la situación que afecta a una de sus concejalas, detenida en Oviedo el pasado sábado con su pareja tras un incidente que movilizó a varias patrullas de la Policía Local en la zona de Colloto. Acudieron alertados por testigos que aseguraron que se había producido una fuerte discusión entre ambos y que la mujer había recibido un bofetón del hombre con el que se encontraba en ese momento. Siempre según la versión policial, ella rechazó facilitar su documentación y profirió insultos contra los agentes.

El ejecutivo moscón mantuvo este lunes un encuentro para tratar lo sucedido, pero no ha hecho consideraciones por el momento y remite a este martes para hacerlo.

Por otro lado, el Partido Popular (PP) de Grado exige el cese inmediato de la edil y a Izquierda Unida que actúe con "coherencia".

"Desde el PP de Grado condenamos firmemente cualquier tipo de violencia de género así como que una representante pública agreda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y pretenda utilizar su cargo para amedrentar a la policía al grito de 'Soy concejala del Ayuntamiento de Grado, os vais a arrepentir", dicen los populares.

Noticias relacionadas

Añaden que muestran todo su "apoyo a los agentes que sufrieron este intolerable ataque, nadie está por encima de la ley". "Una persona que actúa con esta violencia y soberbia no es digna de representar a los vecinos de Grado. Exigimos a IU coherencia inmediata y el cese fulminante de la concejala; el pueblo de Grado merece representantes a la altura".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas entre 300 y 900 euros después de rellenar el depósito de su coche con gasolina 95 tras el encarecimiento del litro: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
  2. El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
  3. Multado con 200 euros e inmovilización del vehículo pese a circular respetando la de velocidad pero errar en lo que pasa en el asiento trasero: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  4. Un segundo hotel 'Gran Lujo' para Asturias: el nuevo proyecto del empresario asturmexicano que creó Pueblo Astur
  5. Detenida una concejala de IU de Grado por enfrentarse a la Policía Local de Oviedo tras recibir un bofetón de su pareja: '¡Machirulos, payasos, chulos de mierda
  6. El lote de productos asturianos que los Reyes regalaron al Papa León XIV: embutidos, quesos y conservas regados con sidra
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de 2 cojines para terraza más barato: por solo 3,99 euros
  8. Buscan por tierra y aire a un hombre de 81 años desaparecido en Piedras Blancas

Gracias, Satrapi

Sorpresa en una de las playas más visitadas de Asturias: aparece muerto en la arena un enorme mamífero

Sorpresa en una de las playas más visitadas de Asturias: aparece muerto en la arena un enorme mamífero

Castrillón organiza un "first dates" entre empresarios y gente que busca empleo

Castrillón organiza un "first dates" entre empresarios y gente que busca empleo

El Ayuntamiento de Avilés convoca una nueva edición de ayudas a empresas para la contratación de desempleados

El Ayuntamiento de Avilés convoca una nueva edición de ayudas a empresas para la contratación de desempleados

Madrid y el Papa

Una propuesta de ley y su coyuntura

Un gobernante empecinado

Amor de hombre

Tracking Pixel Contents