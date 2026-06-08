El gobierno moscón se pronunciará este martes sobre la situación de la concejala de IU que fue detenida en Oviedo

El gobierno municipal de Grado, de Izquierda Unida (IU), prevé pronunciarse este martes sobre la situación que afecta a una de sus concejalas, detenida en Oviedo el pasado sábado con su pareja tras un incidente que movilizó a varias patrullas de la Policía Local en la zona de Colloto. Acudieron alertados por testigos que aseguraron que se había producido una fuerte discusión entre ambos y que la mujer había recibido un bofetón del hombre con el que se encontraba en ese momento. Siempre según la versión policial, ella rechazó facilitar su documentación y profirió insultos contra los agentes.

El ejecutivo moscón mantuvo este lunes un encuentro para tratar lo sucedido, pero no ha hecho consideraciones por el momento y remite a este martes para hacerlo.

Por otro lado, el Partido Popular (PP) de Grado exige el cese inmediato de la edil y a Izquierda Unida que actúe con "coherencia".

"Desde el PP de Grado condenamos firmemente cualquier tipo de violencia de género así como que una representante pública agreda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y pretenda utilizar su cargo para amedrentar a la policía al grito de 'Soy concejala del Ayuntamiento de Grado, os vais a arrepentir", dicen los populares.

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Añaden que muestran todo su "apoyo a los agentes que sufrieron este intolerable ataque, nadie está por encima de la ley". "Una persona que actúa con esta violencia y soberbia no es digna de representar a los vecinos de Grado. Exigimos a IU coherencia inmediata y el cese fulminante de la concejala; el pueblo de Grado merece representantes a la altura".