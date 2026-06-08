Grado calienta motores para el Concurso de Pinchos, que se inicia este jueves: lo que necesitas saber para disfrutar del evento
Las especialidades podrán degustarse en once establecimientos a tres euros la pieza
La gastronomía volverá a tomar el protagonismo en Grado desde este jueves con la celebración del XVII Concurso de Pinchos, que reunirá a once establecimientos del concejo en una de las citas más esperadas del calendario hostelero moscón.
Durante tres jornadas, vecinos y visitantes podrán degustar propuestas elaboradas especialmente para el certamen a un precio único de tres euros por pincho. El concurso busca poner en valor la creatividad de la hostelería local y dinamizar la actividad comercial y turística de la villa.
El público volverá a tener un papel destacado. Para poder votar será necesario completar al menos cinco sellos en el folleto oficial del concurso, disponible en los locales participantes y en dependencias municipales. Los participantes podrán elegir sus pinchos favoritos y, además, entrar en el sorteo de un premio sorpresa.
La organización recuerda que los horarios de servicio varían en función de cada establecimiento, por lo que recomienda consultar previamente el folleto informativo.
El certamen está organizado por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Grado y cuenta con la colaboración de la Escuela de Hostelería del IES Valle de Aller, el restaurante Los Molinos y la asociación Alternativas. La cita se ha consolidado como uno de los principales escaparates gastronómicos del concejo y volverá a convertir a la villa en punto de encuentro para los aficionados al tapeo y la cocina en miniatura.
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