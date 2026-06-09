Argentina, víctima de violencia de género y gravemente enferma, de 88 años, podría quedarse en la calle en Grado por una demanda de desahucio de su exmarido
La mujer con un alto grado de dependencia tiene orden de dejar su vivienda de Berció este miércoles
Una mujer de 88 años, gravemente enferma del corazón, víctima de violencia de género y con una dependencia del 83 por ciento, podría ser desahuciada este miércoles de la vivienda en la que reside en el concejo de Grado. El lanzamiento judicial está previsto para las 9.50 horas en Berció, en un procedimiento que ha generado una fuerte preocupación social por la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra la afectada.
La mujer, que responde al nombre de Argentina, vive en el inmueble cuyo propietario es su exmarido, quien ha interpuesto la demanda que ha derivado en el proceso de desahucio. Según denuncian desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias, que se desplazará al lugar para intentar interceder en el momento de la ejecución de la orden, la afectada se encuentra en una situación límite tanto por su edad como por su estado de salud, "con una grave enfermedad del corazón y los riñones dañados".
Riesgo
El colectivo asegura que tratará de mediar con la comisión judicial para evitar que la mujer sea expulsada de su domicilio sin una alternativa habitacional. “Si el desahucio se produce y la policía interviene en el desalojo, su vida corre peligro por la grave enfermedad de corazón que padece”, advierten desde el sindicato, que reclama la intervención urgente de las administraciones públicas.
En este sentido, piden a la Consejería de Bienestar Social y a la de Vivienda del Principado de Asturias que actúen para evitar el desalojo o garantizar una solución habitacional inmediata, al considerar que la afectada se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, toda vez que el demandante es su exmarido, condenado por violencia de género.
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