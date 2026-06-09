"Cinco centros, un solo Grado", un mensaje de unidad y orgullo de pertenencia de los colegios e institutos, que desfilarán juntos por Santa Ana

"Cinco centros, un solo Grado". El lema es el que guía la iniciativa que este año están impulsando por primera vez los tres colegios y los dos institutos del municipio, que se unen para participar juntos en el desfile de la fiesta de Santa Ana, el 26 de julio. Irán con una misma carroza que representará a toda la infancia y juventud de Grado.

"Queremos transmitir un mensaje sencillo: aunque estudiemos en centros diferentes, todos formamos parte de una misma comunidad educativa y de un mismo concejo", señala el cartel promocional de la propuesta, que firman los colegios públicos Bernardo Gurdiel, Virgen del Fresno y La Mata, y los institutos de Secundaria Ramón Areces y César Rodríguez.

La carroza "será una auténtica fiesta popular con música, baile, fiesta de la espuma y mucho ambiente para disfrutar en familia". Además, gracias a la colaboración de la Hermandad de Santiago y Santa Ana, organizadora de las celebraciones, la camiseta creada para esta iniciativa será también la oficial de las fiestas de este año.

El proyecto tiene también una faceta solidaria a través de la venta de camisetas, que pueden encargarse hasta el 19 de junio en todos los centros educativos y tienen un precio de 10 euros. Una vez cubiertos los gastos de fabricación y organización, la recaudación obtenida se destinará íntegramente a "El Ángel de Javi".

La participación de los cinco centros educativos con una carroza en común es una iniciativa "que nace con el objetivo de visibilizar la unión de toda la comunidad educativa del concejo y de reforzar los vínculos que nos unen como pueblo". "Queremos que esta carroza sea un símbolo de convivencia, colaboración y orgullo de pertenencia a Grado, mostrando la capacidad de nuestros centros para trabajar juntos en proyectos comunes que benefician al conjunto de la sociedad moscona", destacan los responsables de la iniciativa.

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Con la oportunidad de que la camiseta se convierta en la oficial de las fiestas, "la campaña trasciende el ámbito estrictamente educativo para convertirse en una iniciativa de todo el pueblo de Grado, en la que educación, fiestas patronales y solidaridad caminan de la mano".