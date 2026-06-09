Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

Grado llora a Fina de la Fuente (Fina del Salá), figura muy querida en la villa moscona

María Josefa de la Fuente Álvarez, miembro de una conocida saga de comerciantes, falleció en su domicilio, a los 94 años de edad, apenas cinco meses después de la muerte de su esposo, Luis Óscar Álvarez, con quien compartió toda una vida de trabajo, familia y afectos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
María José Iglesias

María José Iglesias

María Josefa de la Fuente Álvarez, conocida cariñosamente como Fina del Salá, falleció en su casa de Grado a los 94 años de edad, apenas cinco meses después de la muerte de su esposo, Luis Óscar Álvarez, con quien compartió toda una vida de trabajo, familia y afectos. Fina de la Fuente pertenecía a una familia de comerciantes y empresarios muy querida en la villa moscona. Era hija de los propietarios de El Salá y de Calzados de la Fuente.

Orgullosa de su familia

Junto a su marido, estuvo vinculada a la Gasolinera El Puente. Madre de tres hijos, Luis Antonio, Ana y Javier, ya fallecido, encontraba su mayor orgullo en su familia, y de manera especial en sus nietos, Rodrigo y Aurea Álvarez Álvarez, a quienes profesaba un profundo cariño. Gran aficionada a la lectura, amante de los viajes y de las temporadas en su casa de Benidorm, Fina de la Fuente disfrutó de una vida plena, marcada por el afecto hacia los suyos. Con su partida, Grado pierde a una persona irrepetible, cuya presencia formaba parte de la memoria de varias generaciones.

Noticias relacionadas

El funeral de cuerpo presente, por su eterno descanso, se celebrará el miércoles, diez de junio, a las 17.00 horas, en la Iglesia parroquial de San Pedro de Grado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas entre 300 y 900 euros después de rellenar el depósito de su coche con gasolina 95 tras el encarecimiento del litro: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
  2. Fernando Melero y Claudio, coronel del Ejército y analista de Oriente Medio: 'Si la guerra en Irán continúa, en breve tiempo sufriremos la escasez de petróleo y de gas
  3. Multado con 200 euros e inmovilización del vehículo pese a circular respetando la de velocidad pero errar en lo que pasa en el asiento trasero: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de 2 cojines para terraza más barato: por solo 3,99 euros
  5. Muere un vecino de Oviedo de 54 años en un brutal accidente de tráfico en la autovía A-64 a la altura de Pola de Siero
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de pie de diseño en madera más potente del mercado: con 5 niveles de velocidad de alto rendimiento
  7. El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la recortadora de pelo y barba más potente y barata del mercado: resultados de corte óptimos y larga vida útil

Grado llora a Fina de la Fuente (Fina del Salá), figura muy querida en la villa moscona

La Fábrica de la Vega, escenario de un ensayo musical "de película" en Oviedo para grandes composiciones del audiovisual español

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la alfombra de baño más barata del mercado: muy fácil de cuidar y agradablemente suave

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la alfombra de baño más barata del mercado: muy fácil de cuidar y agradablemente suave

Los gobiernos autonómicos, incluido el de Asturias, exigen al Ministerio de Sanidad que aplaque las movilizaciones de los médicos

Los gobiernos autonómicos, incluido el de Asturias, exigen al Ministerio de Sanidad que aplaque las movilizaciones de los médicos

La falsificación verdadera

La opinión de los exjugadores del Real Oviedo en la época de Fernando Hierro, sobre el fichaje de Calero: "Convence al futbolista de todo lo que dice"

La opinión de los exjugadores del Real Oviedo en la época de Fernando Hierro, sobre el fichaje de Calero: "Convence al futbolista de todo lo que dice"

Cuando el Papa pasa, Occidente se detiene

Papanatas

Tracking Pixel Contents