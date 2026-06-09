Grado llora a Fina de la Fuente (Fina del Salá), figura muy querida en la villa moscona
María Josefa de la Fuente Álvarez, miembro de una conocida saga de comerciantes, falleció en su domicilio, a los 94 años de edad, apenas cinco meses después de la muerte de su esposo, Luis Óscar Álvarez, con quien compartió toda una vida de trabajo, familia y afectos
María Josefa de la Fuente Álvarez, conocida cariñosamente como Fina del Salá, falleció en su casa de Grado a los 94 años de edad, apenas cinco meses después de la muerte de su esposo, Luis Óscar Álvarez, con quien compartió toda una vida de trabajo, familia y afectos. Fina de la Fuente pertenecía a una familia de comerciantes y empresarios muy querida en la villa moscona. Era hija de los propietarios de El Salá y de Calzados de la Fuente.
Orgullosa de su familia
Junto a su marido, estuvo vinculada a la Gasolinera El Puente. Madre de tres hijos, Luis Antonio, Ana y Javier, ya fallecido, encontraba su mayor orgullo en su familia, y de manera especial en sus nietos, Rodrigo y Aurea Álvarez Álvarez, a quienes profesaba un profundo cariño. Gran aficionada a la lectura, amante de los viajes y de las temporadas en su casa de Benidorm, Fina de la Fuente disfrutó de una vida plena, marcada por el afecto hacia los suyos. Con su partida, Grado pierde a una persona irrepetible, cuya presencia formaba parte de la memoria de varias generaciones.
El funeral de cuerpo presente, por su eterno descanso, se celebrará el miércoles, diez de junio, a las 17.00 horas, en la Iglesia parroquial de San Pedro de Grado.
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