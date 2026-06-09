La última escuela rural de Grado recibe el premio a su labor innovadora en materia de proyectos inclusivos y de igualdad

La Escuela Infantil La Mata ha sido distinguida con el segundo premio en la categoría “Escuela Inclusiva y Coeducación” en los Premios al Reconocimiento a la Innovación Docente 2026, galardones que impulsa la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo, con el respaldo de la Consejería de Educación del Principado.

Este certamen, que ha reunido en esta edición a 77 proyectos de todas las etapas educativas, tiene como objetivo visibilizar y poner en valor prácticas pedagógicas innovadoras que transforman el aula y promueven una educación de calidad, inclusiva y comprometida con la sociedad. Y el proyecto presentado por la Escuela Infantil La Mata, que lleva por título, “Mujeres que iluminan la Edad Media: Ende y Hildegarda”, pone el foco en referentes femeninos históricos como inspiración para trabajar la coeducación desde edades tempranas.

Además, como producto final de este trabajo, próximamente verá la luz el libro “Las guardianas del color y el sonido”, una creación realizada íntegramente en la escuela que recoge el proceso educativo y creativo desarrollado por el alumnado. Para la Escuela Infantil La Mata, cuya directora es María Alonso, "este reconocimiento supone un hito especialmente significativo". "Como escuela rural, su labor educativa se caracteriza por la cercanía, la atención individualizada y el fuerte vínculo con el entorno y la comunidad. En este contexto, trabajar la inclusión y la coeducación no solo es una línea pedagógica, sino una forma de entender la educación desde el respeto, la igualdad y la diversidad, valores que se construyen cada día en el aula", destaca Alonso.

Implicación de las familias

El reconocimiento, que recogieron durante un acto el pasado viernes, "pone en valor la importancia de la escuela rural como espacio de innovación educativa", donde, a pesar de las limitaciones, se "generan experiencias de gran calidad y con un impacto real en el alumnado". Asimismo, "refuerza el papel de estos centros como motores de cohesión social y cultural en su entorno" y consolida a la Escuela Infantil La Mata como un referente coeducativo en el ámbito rural. Desde el centro destacan que "la comunidad educativa de La Mata quiere destacar que este logro es fruto de un trabajo colectivo, muchas veces invisible, que realiza el equipo docente con gran dedicación y vocación innovadora". Se trata de un "esfuerzo que no sería posible sin la confianza, la implicación y la colaboración constante de las familias, pieza clave en el desarrollo de los proyectos educativos del centro".

"Ha sido una experiencia especialmente enriquecedora para los niños y niñas, que han tenido la oportunidad de compartir y exponer su trabajo junto a otros proyectos en la muestra celebrada durante el evento, fomentando así el orgullo por lo aprendido y el intercambio de experiencias educativas", explica la directora de la escuela. El centro también han querido expresar su agradecimiento a la Consejería de Educación y a la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo "por impulsar y reconocer iniciativas como esta, así como un agradecimiento especial a Lourdes Villalustre, organizadora del evento, por su labor y compromiso".

Apoyo del Ayuntamiento

"Del mismo modo, el centro agradece el apoyo del Ayuntamiento de Grado, que contribuye al desarrollo y visibilización de proyectos educativos en el ámbito rural", señala. Desde el centro se hizo además especial hincapié en "agradecer de manera expresa a todas aquellas personas, entidades y colaboradores que, día a día, contribuyen a mantener viva la ilusión, el compromiso y el interés por este proyecto educativo, haciendo posible que una pequeña escuela rural siga creciendo, innovando y dejando huella en su comunidad".