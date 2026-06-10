El Juzgado de Grado aplaza el desahucio de Tinita, la mujer de 88 años, víctima de violencia de género y enferma, que fue denunciada por su exmarido

El Juzgado de Grado ha paralizado por un plazo de diez días el desahucio de Argentina (Tinita), una vecina de Berció, de 88 años de edad, gravemente enferma del corazón, víctima de violencia de género y con una dependencia del 83 por ciento. El lanzamiento judicial, que estaba previsto a las 09.50 horas de este miércoles, congregó a familiares y vecinos en el entorno de la vivienda, donde también estuviern representante del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias. "Esto es una pesadilla", clamó el nieto de la anciana, Ignacio Álvarez, que estaba en la casa familiar a la espera de la prórroga judicial tras la negociación de los abogados.

"Tiene demencia, pero a la vez se da cuenta y me decía, 'me quieren llevar'. Está pasándolo muy mal, en una situación muy tensa por la que no debería estar porque puede desembocar en algo fatal. Se encuentra muy delicada del corazón, con un riñón fallando y otro que no funciona, atendida las 24 horas por una persona, con su casa adaptada y nosotros no tenemos otra solución habitacional para ella", añadió Álvarez, conmovido con el apoyo de los vecinos.

Según explicó el nieto de la anciana, la vivienda fue edificada hace 40 años en unos terrenos de la familia paterna de Argentina, Tinita como todos la conocen en Berció, donde es muy querida. Allí vivió junto a su esposo hasta hace unos ocho años, cuando la mujer decide divorciarse debido a una situación de violencia de género que se habría mantenido durante sesenta años de matrimonio: "Hasta que se divorció nunca quiso poner denuncia, porque es muy católica y decía que era lo que Dios le había dado, hasta que me mate o Él me lleve", comentó su nieto.

"Tirar la casa con mi abuela dentro"

Con la separación, se ejecutó la disolución de los bienes gananciales. Según apuntó Álvarez, "por fallos, errores y cosas fuera de plazo de un abogado de oficio, el Juzgado le otorgó la casa a él". De esta forma, la propiedad pasó a su exmarido, que inició el proceso para desahuciar a Argentina de la vivienda familiar. "A él se le han ofrecido distintas opciones, desde darle el valor de la casa a comprarle un apartamento en Oviedo, pero ha dicho literalmente que lo que quiere es tirar la casa con mi abuela dentro. Es venganza, no hay otra palabra", afirmó Ignacio Álvarez, para quien la vivienda es "la casa familiar de toda la vida".

Además de los errores que alega en la tramitación de la disolución de bienes gananciales del matrimonio, Álvarez denuncia que, pese a la situación, su abuela no ha sido evaluada por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Grado para que emitan un informe de vulnerabilidad. "No hemos tenido respuesta", lamenta.

La familia asegura que no dispone de una solución habitacional adaptada a las necesidades de Argentina y confía en que este plazo de diez días permita contar con todos los informes preceptivos que faciliten la paralización total del lanzamiento judicial. Tienen poca esperanza pero apelan a la justicia: "Lo que quisiera es que después de la vida que ha pasado la dejen sus últimos días tranquila", subraya su nieto emocionado.

La vivienda objeto del desahucio en Berció (Grado). / Sara Arias

En este sentido, la familia y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias piden a la Consejería de Bienestar Social y a la de Vivienda del Principado de Asturias que actúen para evitar el desalojo o garantizar una solución habitacional inmediata, al considerar que la afectada se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, toda vez que el demandante es su exmarido, está condenado por violencia de género.

"Lo valoramos como una victoria, ganamos tiempo pero no nos contentamos porque vamos a paralizar el desahucio. Casi el cien por cien de los desahucios son debidos a desigualdades e injusticias, por lo que vamos a seguir, vamos a luchar hasta el final todas las vías porque esto es una injusticia absoluta. Exigimos al Gobierno de Asturias una solución ya", reclamó el portavoz del sindicato, Andrés González.

Conmoción vecinal

Hasta el lugar también acudieron vecinos y amigos de Argentina en muestra de apoyo, todos ellos indignados con el desahucio que califican de "muy injusto". "Es una vecina de toda la vida, querida, esto no es justo con todo lo que ha sufrido, enferma... que pase esto no es normal, no sé donde está la justicia", indicó Geli Fidalgo.

Por la izquierda, el concejal del PP de Grado, José Ramón González, charla con el nieto de Argentina, Ignacio Álvarez. / Sara Arias

"Esto no tiene palabras. La casa se construyó principalmente con el dinero del padre de Tinita y por una mala gestión de un abogado estamos en esta situación, debería tener un derecho retroactivo", valoró Avelino González, otro de los vecinos que se acercaron a apoyar a la familia.

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También acudió el concejal del PP de Grado, José Ramón González, quien reclamó la actuación inmediata de los Servicios Sociales municipales.