Luto en el deporte moscón: fallece a los 56 años José Antonio González ("Jos"), directivo, jugador y entrenador del Pilier Rugby Club de Grado

El Pilier Rugby Club de Grado está de luto. El directivo, jugador y entrenador de las categorías inferiores José Antonio González Fernández (Jos) ha fallecido este miércoles a los 56 años en el Hospital Central Universitario de Asturias (HUCA), en Oviedo, causando un hondo pesar en la familia del rugby moscón, ya que fue una de las personas implicadas en la entidad deportiva desde sus inicios hace más de tres décadas.

"El Pilier Rugby Club lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro querido entrenador, Jos. Hoy es un día muy triste para toda nuestra familia deportiva. Queremos enviar un abrazo muy fuerte a su familia y a sus amigos. Los acompañamos en su dolor en estos momentos tan difíciles", destacó el club en sus redes sociales.

"No solo enseñaba el deporte del rugby. También ayudaba a crecer a nuestros jugadores. Directivo de este club, pilier a la antigua usanza y, sobre todo, un hombre que vivió todas las etapas de este club hasta este momento. Su recuerdo se quedará para siempre en el corazón de este club", añaden.

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Los restos mortales de González se encuentran en el tanatorio San Pedro de Grado. El funeral se celebra este jueves en la iglesia parroquial, a las 17.00 horas.