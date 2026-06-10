Mosconia y Cornellana celebran juntos sus ascensos el 13 de junio: todo listo para la gran fiesta que también conmemora el 80.º aniversario del club de Grado

Todo listo para la gran fiesta con la que el Mosconia B y el Cornellana van a celebrar juntos sus ascensos el próximo 13 de junio. El evento reunirá en el estadio Marqués de la Vega de Anzo, a directivas, jugadores, cuerpos técnicos y aficiones de ambos clubes. Los de Grado aprovecharán además la ocasión para conmemorar el 80.º aniversario del club, con actividades adicionales como tardeo y sorteos entre los asistentes.

Los actos darán comienzo a las 11.30 horas y a las 12.30 ambos equipos disputarán un partido previo a la comida, todo ello en un "ambiente de hermanamiento entre los clubes". En la zona de la vieja pista de tenis está prevista una paellada para reunir a todos los asistentes. Para acudir a la comida hay que adquirir un vale con un precio de 10 euros por ración en el que además va incluida la entrada y la participación en diversos sorteos que se celebrarán durante la jornada.

Los niños de la cantera del Mosconia, así como los menores que acudan acompañando a miembros del Cornellana, podrán disfrutar de la jornada de manera gratuita, destacan desde los clubes.

"Cierre de temporada inolvidable"

Los vales ya están a la venta en los bares CBC, Pastur Acebos, Aurina y Villuir en Grado, así como en el Central y en el Dani en Cornellana. Asimismo, las directivas de ambos clubes disponen de vales en sus instalaciones y trabajan para ampliar los puntos de venta.

"Se espera superar los 500 asistentes en un evento que promete ser un cierre de temporada inolvidable, celebrando no solo los éxitos deportivos, sino también la excelente relación entre dos clubes que, temporada tras temporada, demuestran que la convivencia y el respeto son posibles en el fútbol actual. Una jornada para celebrar el fútbol, la amistad y el éxito compartido", subrayan los responsables de ambas entidades educativas.