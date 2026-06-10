El PP de Grado reprocha a IU que aún no se haya pronunciado sobre la situación de su concejala: "El silencio no aclara los hechos, solo aumenta las dudas"

El Partido Popular (PP) de Grado reprocha al gobierno municipal, de Izquierda Unida (IU), que siga sin pronunciarse sobre el caso de la edil que fue detenida el pasado sábado en Oviedo tras verse implicada en un altercado con la Policía Local, después de que algunos testigos alertasen a los agentes de que esta habría sufrido una agresión por parte de su pareja. Ambos se encontraban en la zona de Colloto.

El gobierno local, que preveía pronunciarse este pasado martes, aún no lo ha hecho. Tampoco han querido comentar nada por el momento ni la dirección local de IU ni la autonómica. Los populares critican que aún no haya habido explicaciones públicas ni un posicionamiento al respecto.

"El martes habría explicaciones. Ya es miércoles y seguimos sin saber nada. El gobierno de IU anunció un pronunciamiento sobre unos hechos y, una vez más, el silencio ha sustituido a la transparencia. Los vecinos de Grado merecen respuestas. Merecen representantes que den la cara y asuman responsabilidades cuando corresponde", ha trasladado el PP este miércoles.

Los populares añaden que "el silencio no aclara los hechos, solo aumenta las dudas". "Grado merece más. ¿Acaso ser concejal otorga privilegios ante la ley?", añaden desde el PP de Grado.

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La edil se encontraba con su pareja el pasado sábado cuando testigos alertaron a la Policía Local de que se había producido una fuerte discusión entre ambos y que la mujer habría recibido un bofetón del hombre. Siempre según la versión policial, ella rechazó facilitar su documentación y habría proferido insultos contra los agentes. La situación derivó en un grave altercado. La concejala todavía no ha hablado públicamente de lo ocurrido.