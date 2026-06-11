El alcalde de Grado ve "insostenible" la situación que vive el grupo municipal de Izquierda Unida

El alcalde de Grado, José Luis Trabanco, ve "insostenible" la situación que está viviendo el grupo municipal de IU, ha señalado a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA en relación a la generada tras el altercado de una concejala con la Policía Local de Oviedo. El lunes, avanza, tomará las decisiones oportunas, aunque ha preferido no realizar más consideraciones al respecto hasta ese momento.

El pasado sábado, L. A. C., concejala de Grado, fue detenida tras un altercado con la Policía Local de Oviedo mientras se encontraba con su pareja. Los agentes acudieron alertados por testigos que informaron de una fuerte discusión entre la edil y el hombre que la acompañaba, que le habría propinado un bofetón. Sin embargo, la situación derivó en un altercado en el que, según la versión policial, la mujer se habría negado a identificarse y habría proferido insultos contra los agentes.

La concejala aún no se ha manifestado públicamente, por lo que no se conoce su versión de los hechos y, hasta ahora, el regidor había mantenido silencio para dar tiempo a la edil para gestionar la situación derivada de lo sucedido.

Tanto la dirección local de IU como la autonómica habían declinado estos días realizar consideraciones al respecto del caso. El coordinador de IU, Ovidio Zapico, las hizo este jueves a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA, durante un acto en Noreña.

Zapico, ha pedido este jueves "cautela" a la hora de analizar el caso de la concejala de Grado. Subrayó que "hay que ser respetuosos con el proceso" y que "de manera inicial no podemos convertir en culpable a una mujer que es una presunta víctima de una agresión de género".