El coordinador de IU en Asturias pide "cautela" ante el caso de la edil de Grado: "No podemos, de manera inicial, convertir en culpable a una mujer que es una presunta víctima de una agresión de género"

El coordinador general de IU en Asturias, Ovidio Zapico, ha pedido este jueves "cautela" a la hora de analizar el caso de la concejala de Grado detenida en Oviedo el pasado sábado tras un altercado con la Policía Local, que acudió a Colloto, donde la edil se encontraba con su pareja, tras ser alertada por testigos de que ella habría recibido un bofetón del hombre que la acompañaba. Zapico ha señalado que hay que ser "respetuosos con el proceso" y que "de manera inicial no podemos culpar a una mujer que es una presunta víctima de una agresión de género y convertirla en culpable".

Los hechos, sobre los que la concejala, miembro del gobierno municipal de IU en Grado, aún no ha hecho declaraciones públicas, se produjeron el pasado sábado en la zona de Colloto. Allí habrían llegado varios agentes de Policía Local alertados por testigos que habrían asegurado que había una fuerte discusión entre la edil y su pareja y que este le habría propinado un bofetón. Siempre según la versión policial, la concejala se habría negado a identificarse y habría proferido insultos contra ellos.

En un acto esta mañana en Noreña, preguntado por LA NUEVA ESPAÑA sobre este caso en su condición de coordinador general de IU de Asturias, y sobre si cree que la edil debe dimitir o debe seguir en su puesto, Zapico ha apelado a la prudencia y a la cautela.

"Yo creo que todo este proceso lo hay que analizar y, se está haciendo, con mucha calma, con mucha cautela. No podemos olvidar, y es muy importante lo que voy a decir, que todo este suceso se inicia ante una reacción de la policía, ante una situación de un protocolo de tolerancia cero de violencia de género. Y, por lo tanto, a partir de ahí hay que tener yo creo que mucha mucha cautela, ser muy respetuosos en todo el proceso, y en definitiva creo que no podemos de manera inicial culpar a una mujer que es una presunta víctima de una agresión de género y convertirla en culpable. Eso de manera inicial", dijo Ovidio Zapico al respecto.