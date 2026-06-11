Fernando Beltrán presentará poemas inéditos en la Espicha Literaria de Grado: "Pondré mi alma, vida y corazón"
El evento, que tendrá lugar el miércoles 17, acogerá la presentación del número veinte de la revista "Hojas del Foro de Creación y Lectura de la Biblioteca de Grado"
La segunda Espicha Literaria de Grado llega con un programa lleno de actividades para el próximo miércoles, día 17. Al acto acudirá el poeta Fernando Beltrán para ofrecer un recital de sus textos, entre los que habrá poemas inéditos. Además, se presentará el número 20 de la revista "Hojas del Foro de Creación y Lectura de la Biblioteca de Grado", en la que se da espacio a los nuevos autores del concejo.
"Voy a incluir algunos de los clásicos como 'El lápiz de Ikea' o 'La gabardina de mi padre', y lo que sí voy a hacer también es incluir alguno inédito, de los que he escrito en los últimos meses", comenta Fernando Beltrán en conversación telefónica con LA NUEVA ESPAÑA desde la Feria del Libro de Madrid, donde este miércoles se encontraba firmando libros.
"Aula de las metáforas"
Beltrán acude a Grado, donde es alma del proyecto "El Aula de las Metáforas", una biblioteca exclusiva de literatura poética, con ganas de que al público le resulte interesante su propuesta, "Como siempre, pondré mi alma, vida y corazón", detalla.
Además, está dispuesto a que sea el propio público el que le pida declamaciones. "Voy abierto a lo que pida el momento, cada momento es único y siempre buscando la utilidad de la poesía, que un verso pueda acompañar, abrigar o agitar", afirma Beltrán.
La Espicha Literaria de Grado, que tendrá lugar en la Casa de la Cultura, también acogerá la presentación de la revista "Hojas del Foro de Creación y Lectura de la Biblioteca de Grado", en la que participan algunos de los escritores del colectivo, como Xosé Lluis Alberdi o Teresa Barbón, así como nuevos autores del concejo que se darán a conocer en el acto.
Por otro lado, la revista continúa con la entrega de las crónicas inspiradas en Grado de Fernando Flórez Fernández-Villaranzo. También se incluyen los trabajos ganadores del Certamen Literario de Cartas de Amor de la Asociación Cultural Valentín Andrés, un cuerpo de relatos del taller de narrativa de la Casa de Cultura y los escritos del Concurso de Relatos de Peñaflor, que organiza la Asociación Vecinal y Cultural de la localidad.
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