Grado abre este sábado las XVII Semanas del Deporte Moscón con una veintena de actividades hasta el 4 de julio

Llega el final de curso y con él las XVII Semanas del Deporte Moscón, que llenarán Grado de actividades, jornadas de puertas abiertas y exhibiciones, entre otros, desde este sábado 13 de junio al 4 de julio con la participación de los clubes locales y los cursos deportivos municipales. Un broche de oro a la temporada, en la que el Ayuntamiento invita a los vecinos a participar probando nuevas disciplinas deportivas.

La presente edición comienza este sábado con la Copa Bronce de patinaje artístico en el polideportivo desde las 09.00 horas, organizado por Náyade Patinaje Artístico. Al día siguiente, 14 , continúan las patinadoras y el Grupo Montañero Moscón participa en la XXXIX Travesía Naviega.

El próximo lunes 15 la Federación Asturiana de Pentatlón organiza una actividad de Laser Run en el velódromo desde las 10.00 horas con la participación de alumnado de los colegios públicos Bernardo Gurdiel, Virgen del Fresno y la Escuela Rural de La Mata. Por la tarde, a partir de las 16.30 horas, el Club Piragüismo Moscón abre las puertas de la piragüera, en Anzo, para animar a los vecinos a probar. Repetirán todos los lunes, miércoles y viernes hasta el 29 de junio.

Natación, hockey y pádel

El martes 16 será el I Trofeo Moscón de Natación en la piscina municipal climatizada a las 17.00 horas. También habrá maratón de tenis desde las 16.00 horas en las pistas de las instalaciones deportivas de El Casal, organizado por el Club de Tenis de Grado. Al día siguiente, 17 de junio, el Club Patín Areces hace un entrenamiento abierto en El Frontón a las 18.00 horas en el que animan a los más pequeños a conocer este deporte. Esta actividad se repetirá el viernes 19 de junio, en el mismo lugar y hora.

El jueves 18 de junio, a las 10.30 horas, el polideportivo municipal acoge una exhibición de Gerontogimnasia y por la tarde el Club Pádel Moscón prevé un maratón de esta disciplina en las pistas municipales desde las 16.00 horas. También el Gimnasio Lino realiza un entrenamiento abierto en el polideportivo municipal desde las 18.30 horas.

Trail de Villandás

Las actividades continúan en sábado 20 de junio con la segunda edición del Trail Villandás de Salceo, una carrera de montaña por la zona sur del concejo que comenzará a las 10.30 horas, organizada por la Asociación de Vecinos "San Esteban" de Villandás. En la villa moscona, el Club Baloncesto "San Pedro" de Grado celebra este deporte desde las 11.00 horas, en el polideportivo. El deporte sigue con la I Milla Urbana de Grado, una carrera de atletismo que recorrerá las calles del centro histórico desde las 16.30 horas.

Al día siguiente, domingo 21 de junio, el polideportivo municipal acoge el cierre de las Jornadas de Alto Rendimiento que organiza Gradohockey. El lunes 22 de junio el verano se asoma en Grado con la apertura de la piscina municipal, que tendrá un horario de 12.30 a 20.30 horas hasta septiembre. En esta jornada también habrá una muestra de la Escuela de Movimiento Saludable a las 20.00 horas, en el polideportivo.

Rítmica, fútbol y zumba

El martes 23 de junio el Club Gimnástico Grado tiene su exhibición de fin de curso en el polideportivo, a las 18.00 horas. Al día siguiente tendrá lugar el VIII Torneo de Pádel Villa de Grado desde las 16.00 horas y triangulares de fútbol organizados por el Club Deportivo Mosconia a las 17.00 horas.

El programa prosigue el jueves 25 de junio con una exhibición de gimnasia de diversidad funcional a las 18.00 horas, en el polideportivo. Durante esta jornada continúa el Torneo de Pádel Villa de Grado y habrá una clase magistral abierta de zumba a las 19.00 horas, en el polideportivo. Ese mismo día también habrá puertas abiertas y gymkana de ciclismo en el velódromo desde las 18.30 horas.

Al día siguiente sigue el torneo de pádel y habrá un partido de exhibición de hockey patines en el polideportivo, a las 20.00 horas, organizado por el Club Patín Areces. El sábado 27 sigue el pádel y habrá un partido de veteranos de hockey sobre patines contra el equipo Famalicense AC, organizado por Gradohockey a las 12.00 horas, en el polideportivo municipal.

Bolos y piragüismo

Ese mismo día también habrá Concurso de Bolo Batiente en la bolera municipal, organizado por la Peña Moscona de Bolos a las 16.00 horas, también tendrá lugar la tercera edición del Torneo Escolar de Ajedrez que organiza la Peña Ajedrecista Gradense en La Panera, desde las 16.00 horas. La tarde contará también con la XIX edición del Descenso Medio del Nalón con el Club Piragüismo Moscón. La salida será a las 17.00 horas desde el puente de Valduno, en Las Regueras, hasta el puente de San Román, en Candamo.

Al día siguiente, domingo 28, serán las finales del Torneo de Pádel Villa de Grado desde las 10.00 horas, en las pistas municipales de pádel. Al día siguiente, habrá una clase magistral de spinning en la nueva sala de esta disciplina en La Cardosa. La cita es a las 20.00 horas. También Discogolf Club Oviedo ofrece una jornada de puertas abiertas y exhibición en el Paseo del Río desde las 18.00 horas.

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El cierre de la XVII Semanas del Deporte Moscón lo pone el Pilier Rugby Club el sábado 4 de julio con una jornada de puertas abiertas en el campo municipal, desde las 11.00 horas.