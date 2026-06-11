A Grado se le hace la boca agua: once locales participan desde este jueves en el concurso de pinchos con propuestas de lo más original

La gastronomía toma el mando en Grado. Once establecimientos hosteleros participan desde este jueves en el XVII Concurso de Pinchos, que se extenderá hasta el próximo sábado 13 de junio con una amplia oferta para todos los gustos. Los cocineros locales llevan trabajando semanas en las recetas y esta mismo jueves estaban ya manos a la obra para comenzar a dar salida a las elaboraciones. Un trabajo extra que hacen con gusto e ilusión por ofrecer originales pinchos y llenar de ambiente la villa moscona.

En esas estaba Montse Alonso, de El Manantial, donde tenían ya todo preparado para comenzar a sacar el pincho que han preparado, "Agárrame suave". "Lleva mucho trabajo hacerlos al dar comidas y cenas, el triple diría, pero lo hacemos encantados porque es una cosa que trae mucha gente y da mucho ambiente, para nosotros es una satisfacción", señala la cocinera y dueña del local.

El Concurso de Pinchos de Grado, organizado por el Ayuntamiento, es una de las citas gastronómicas más destacadas del calendario anual moscón. En esta edición participan once negocios hosteleros con diversas creaciones culinarias para sorprender a moscones y visitantes. Así es que la cafetería "Las Palmeras" presenta "El palmerito", La Antoxana se lanza con "Superestrella" y la sidrería Feudo Real apuesta por "Envidia Cochina".

Montse Alonso de El Manantial a punto de empezar a servir pinchos. / Sara Arias

También el Café Exprés lleva al concurso "Punto de encuentro" y el bar Guggrado "Entre dos". La sidrería Pepe El Bueno participa en el certamen con "¿Y eso qué es?", así como el CBC con "Suppli de Grado". En las inmediaciones de la villa moscona, a la entrada por San Pelayo, también se podrá hacer parada para degustar el pincho "El frixuelo kamikaze" de Carita Morena.

El Rincón de Fufo compite con "Astur roll" "para participar y cooperar con las actividades que se hacen en el pueblo. "Este concurso mueve mucha gente", comenta la propietaria y cocinera, Amor Álvarez. Los hosteleros moscones preparan con ilusión los pinchos, un trabajo que comienza mucho antes, con semanas de antelación: "Lo piensas todo el año y llevamos un mes haciendo pruebas", dice Álvarez.

Amor Álvarez de El rincón de Fufo a punto de dar soplete al pincho que elaboran. / Sara Arias

Lo mismo en la vinoteca Acebos, que también participa en el Concurso de Pinchos de Grado con "Man-Kai". "Todos los años en cuanto termina te pones a pensar en el siguiente, a mí me da mucha ilusión porque me motiva mucho y todos los años trato de encontrar contrastes entre dulce y salado", señala la propietaria y cocinera, Marta Ameigidez, quien ya empezó a servir el pincho a mediodía de este jueves.

Los locales tienen distintos horarios para ofrecer los pinchos, que se pueden consultar en los "gastromapas" que hay repartidos por los negocios, donde también se han ubicado unas urnas para que los comensales puedan votar por su pincho favorito. Los participantes deben sellar el documento en al menos cinco locales distintos para poder entrar en el sorteo de un regalo cortesía de los hosteleros.

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Marta Ameigidez de la vinoteca Acebos prepara el pincho "Man-kai". / Sara Arias

El Concurso de Pinchos redobla el trabajo en las cocinas de los establecimientos hosteleros de Grado, donde se degustarán originales y trabajadas creaciones para sorprender paladares y llenar la villa moscona de ambiente. La entrega de premios con los ganadores del premio del jurado y el voto popular será el próximo martes 16 de junio, a las 18.00 horas, en la capillla de Los Dolores.