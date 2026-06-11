Grado se llena de ritmo y tradición con el festival Folk in Grau, que comienza este viernes con la Xuntanza Moscona
El sábado tendrá lugar el Festival de Bandas, con la formación local e invitados llegados desde Cantabria y Zamora
El concejo de Grado se viste este fin de semana de ritmo y tradición con la decimotercera edición del festival Folk in Grau, una cita que convierte las plazas y rincones más emblemáticos de la villa moscona en un escenario al aire libre para disfrutar de la música y bailes tradicionales.
Las actividades arrancan este viernes día 10 con la Xuntanza Moscona. A las 18.00 horas tendrá lugar la actuación de la Bandina Tradicional Conceyu Grau, seguida, a las 20.00 horas, por el sonido animado de la Orquestina La Xarángana, que harán vibrar el casco urbano.
El plato fuerte llegará este sábado día con el Festival de Bandas. A partir de las 20.00 horas, en la plaza General Ponte, tendrá lugar el desfile y concierto de cuatro formaciones de primer nivel: la Banda de Gaites Conceyu Grau, la Banda de Gaites Cantabria, los Roncones y Sonajas de Zamora, y la Banda de Gaites Villa de Salas.
Gaitas al Mercáu
El broche final llegará el domingo con la cita Gaitas al Mercáu, a partir de las 12.00 horas. Las bandas participantes recorrerán las plazas y calles del mercado tradicional moscón, llevando la música hasta puestos y comercios en una animada jornada festiva.
La organización anima a vecinos y visitantes a disfrutar de todos los actos, que son gratuitos.
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