El Auditorio de Grado retransmite en directo la ópera "Romeo y Julieta" desde el Teatro Real de Madrid
La obra de Charles Gounod, basada en el clásico de Shakespeare, se proyectará este sábado 13 de junio con acceso libre hasta completar aforo a las 19.30 horas
El Auditorio de Grado acoge este sábado 13 de junio la retransmisión en directo desde el Teatro Real de Madrid de la ópera "Romeo y Julieta", de Charles Gounod, basada en la obra de William Shakespeare. Se trata de una conmovedora historia de amor protagonizada por dos de las grandes voces del momento, Nadine Sierra y Javier Camarena.
La obra llega por primera vez al Teatro Real de Madrid y se podrá disfrutar en la villa moscona a las 19.30 horas de este sábado 13 de junio. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. Dado que se espera gran afluencia, se recomienda acudir con tiempo para guardar la fila. La ópera tiene una duración de 3 horas, con 10 minutos de descanso.
"Romeo y Julieta, el gran clásico de Shakespeare, tuvo tanto éxito sobre los escenarios que, años más tarde, cuando se publicó en 1597 como libro, la historia ya era muy popular. Su impacto fue inmediato y pronto dio el salto a la música, convirtiéndose en una obra interpretada en múltiples versiones y formatos", destacan en la sinopsis.
Esta adaptación de Gounod, de 1867, es "una partitura emblemática que transforma el drama de Shakespeare en un espectáculo musical de gran intensidad, con algunos de los dúos de amor más emocionantes del repertorio operístico", añaden. La ópera consta de cinco actos bajo la dirección musical Carlo Rizzi y la dirección de escena con Thomas Jolly. La música será interpretada por el coro y orquesta titulares del Teatro Real.
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