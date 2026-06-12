El nuevo Taller de Empleo de Grado formará a 22 desempleados con una subvención de casi 640.000 euros

El Ayuntamiento de Grado ha obtenido una subvención del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) para la puesta en marcha del Taller de Empleo "Grau/Grado 2026-2027", dotado con 639.653,30 euros y una duración de doce meses. "Supone una nueva apuesta por la formación y la inserción laboral de personas desempleadas del concejo, dando continuidad a una línea de trabajo consolidada en ediciones anteriores", señala el edil de Obras, Chema González Beovidez.

El Taller de Empleo contará con dos especialidades formativas: operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas; y limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales, con once participantes en cada una de ellas. Los trabajos se centrarán en la adecuación, conservación y mejora de las antiguas escuelas municipales de la parroquia de Reconco, así como en pequeñas labores de mantenimiento en espacios y equipamientos públicos de titularidad municipal y en la limpieza vial e industrial de instalaciones municipales.

El programa combina formación y empleo, "permitiendo a las personas participantes obtener experiencia laboral real al tiempo que avanzan hacia la obtención de un certificado de profesionalidad", detalla el edil. Los participantes serán contratados durante toda la duración del proyecto mediante contratos de formación en alternancia, percibiendo las retribuciones del Salario Mínimo Interprofesional.

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El Taller de Empleo comenzará el próximo 1 de agosto de 2026 enmarcado en el programa de Talleres de Empleo convocado por el Principado de Asturias para los ejercicios 2026-2027 y está cofinanciado en un 60% por el Fondo Social Europeo.