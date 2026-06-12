El PSOE de Grado pide la dimisión de la concejala de IU y que si ella no renuncia sea su organización la que la "aparte de la representación institucional"

El PSOE de Grado pide la dimisión de la concejala de IU que fue detenida tras un altercado con la Policía Local de Oviedo. Los socialistas entienden que hay comportamientos incompatibles con el ejercicio del cargo y que si la edil no renuncia por decisión propia, debe ser el gobierno local quien la cese.

La situación que afecta a la edil de IU de Grado se desencadenó el pasado sábado en Colloto, cuando agentes de Policía Local de Oviedo acudieron alertados por testigos que aseguraron que había una fuerte discusión entre una pareja y que el hombre le habría dado un bofetón a la mujer. Ante la presencia policial, ella, que resultó ser L. A. C., concejala en Grado, se habría negado a identificarse y habría proferido insultos contra los agentes, siempre según la versión de estos, puesto que ella no ha hecho por el momento declaraciones públicas.

Los socialistas consideran que, en lo que respecta al ámbito político, la edil no puede seguir en su cargo.

"Desde el PSOE de Grado queremos manifestar, en primer lugar, nuestra más firme condena de cualquier forma de violencia contra la mujer y trasladar nuestro apoyo a todas las víctimas de violencia de género. Ninguna agresión tiene justificación y toda persona que pueda verse afectada por una situación de violencia merece protección, respeto y apoyo. Del mismo modo, queremos expresar nuestro máximo respeto y reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuya labor resulta fundamental para garantizar la seguridad, la convivencia y el cumplimiento de la ley. Los hechos conocidos públicamente durante los últimos días han generado una profunda preocupación. Entendemos que ninguna situación personal, por difícil que resulte, puede servir para justificar comportamientos incompatibles con la responsabilidad que exige el ejercicio de un cargo público", destaca el PSOE de Grado en un comunicado que ha hecho público el partido.

"Intento de utilización de condición de cargo público"

Para los socialistas, "las informaciones difundidas apuntan a actitudes y comportamientos que, de confirmarse, resultan incompatibles con los valores de respeto, responsabilidad y ejemplaridad que deben presidir la vida pública". "Los presuntos insultos a agentes de la autoridad, las faltas de respeto institucional, las actitudes violentas y cualquier intento de utilizar la condición de cargo público como elemento de presión o privilegio constituyen conductas que no pueden ser normalizadas ni amparadas por quienes representan a la ciudadanía", añaden.

Señalan que "serán los órganos competentes quienes determinen las consecuencias legales que puedan derivarse de estos hechos" si bien "la responsabilidad política exige un nivel de exigencia mayor". "Quienes ocupan un cargo público deben ser ejemplo de respeto hacia las instituciones, hacia los servidores públicos y hacia las normas que nos obligan a todos por igual", valoran desde el PSOE.

Así las cosas, los socialistas consideran "que la gravedad de los hechos conocidos hace necesaria la asunción de responsabilidades políticas". "Entendemos que la persona afectada debería presentar su dimisión como concejala y, en caso de no hacerlo voluntariamente, que su formación política adopte las medidas oportunas para apartarla de la representación institucional", incide el PSOE.

"Defensa de la convivencia"

Concluyen señalando que "la ciudadanía de Grado merece representantes públicos que actúen con respeto, serenidad, responsabilidad y ejemplaridad". "Nuestro compromiso seguirá siendo la defensa de la convivencia, la igualdad, el respeto a las instituciones y la exigencia de los más altos estándares de conducta a quienes ostentan responsabilidades públicas", finaliza el comunicado del PSOE.

El alcalde de Grado, José Luis Trabanco, avanzó este jueves a LA NUEVA ESPAÑA que la situación del Grupo municipal de IU es "insostenible" y que este lunes se tomarán decisiones al respecto.

El PP de Grado también reclamó ya hace días el cese inmediato de la concejala y destacó la necesaria ejemplaridad en el proceder de quienes ocupan cargos públicos.