El Trail Villandás de Salceo, en Grado, llega con nuevo circuito y sorpresas para los corredores: "Son 14 kilómetros de monte puro"

La Asociación de Vecinos Cultural y Recreativa "San Esteban" de Villandás, de Grado, presentó en la capilla de Los Dolores la segunda edición de la carrera de montaña Trail Villandás de Salceo, que tendrá lugar el sábado 20 de junio. Esta cita con el deporte llega con un circuito que ha sido totalmente renovado y habrá sorpresas para los participantes.

"Este año la carrera será toda por el monte, solo habrá unos 600 metros de carretera, pero los 14 kilómetros discurrirán por monte puro, ya que el año pasado iba por pistas y para este fue algo que nos pidieron", detalló Miguel Ángel González Álvarez, secretario de la entidad, que dio a conocer los detalles del evento en un acto con presencia, entre otros, del alcalde de Grado, José Luis Trabanco.

"Desde el Ayuntamiento respaldamos las iniciativas de las asociaciones y año a año tratamos de darles más apoyo y más dinero dentro de nuestros límites. Esta iniciativa es muy buena porque da a conocer la zona rural de Grado con una actividad deportiva", destacó el regidor.

La prueba, que consta de 14 kilómetros de recorrido con salida a las 10.30 horas, cuenta ya con medio centenar de inscritos, aunque el plazo para solicitar dorsal continuará abierto hasta el próximo martes 16 de junio. Los interesados en participar pueden hacerlo a través de la página web de Cronoempate, que será la empresa encargada de realizar las mediciones de tiempos de los corredores.

Además, Miguel Ángel González Álvarez detalló que en la presente edición habrá novedades. "Haremos un sorteo con los números de los dorsales en los que habrá cenas, comidas, fines de semana en una casa rural y muchas más cosas que tenemos preparadas". Asimismo habrá una comida popular al término de la carrera de montaña, en la que los vecinos ofrecerán paella a los participantes.

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La organización espera que la segunda edición del Trail de Villandás sea todo un éxito como lo fue en la edición anterior. Una cita con el deporte que sirve también para dar a conocer esta bella zona rural del concejo moscón.