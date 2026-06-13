Alarma en Peñaflor (Grado) por un incendio en la zona de monte de la localidad moscona

Preocupación en Peñaflor (Grado) por el incendio que desató sobre la una de esta tarde en la zona de monte de la localidad de Grado. La situación ha creado alarma por la gran columna de humo que es visible desde la villa, aunque las llamas están siendo controladas por Bomberos de Asturias con efectivos en el terreno y medios aéreos.

"De momento están trabajando y hay que ver la evolución que tiene, por ahora no hay puesto de mando pero hay que ir viendo", señaló el alcalde de Grado, José Luis Trabanco.

Vista del fuego. / S. A.

Según informa el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, en la zona se encuentran equipos terrestres de los parques de Grado y La Morgal, que cuentan con apoyo aéreo de dos helicópteros debido a que se trata de una zona "de matorral y escarpada". También hay desplazado un equipo de una cooperativa forestal que está ayudando en las labores.

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Por el momento, las llamas se encuentran en el monte y no afectan a ninguna vivienda.