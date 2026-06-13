Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

Alarma en Peñaflor (Grado) por un incendio en la zona de monte de la localidad moscona

Los bomberos y dos helicópteros trabajan ya en el terreno, donde se ha logrado controlar llamas

Vista del fuego en la zona de Peñaflor.

Vista del fuego en la zona de Peñaflor. / S. A.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Sara Arias

Grado

Preocupación en Peñaflor (Grado) por el incendio que desató sobre la una de esta tarde en la zona de monte de la localidad de Grado. La situación ha creado alarma por la gran columna de humo que es visible desde la villa, aunque las llamas están siendo controladas por Bomberos de Asturias con efectivos en el terreno y medios aéreos.

"De momento están trabajando y hay que ver la evolución que tiene, por ahora no hay puesto de mando pero hay que ir viendo", señaló el alcalde de Grado, José Luis Trabanco.

Vista del fuego.

Vista del fuego. / S. A.

Según informa el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, en la zona se encuentran equipos terrestres de los parques de Grado y La Morgal, que cuentan con apoyo aéreo de dos helicópteros debido a que se trata de una zona "de matorral y escarpada". También hay desplazado un equipo de una cooperativa forestal que está ayudando en las labores.

Noticias relacionadas

Por el momento, las llamas se encuentran en el monte y no afectan a ninguna vivienda.

Las llamas, en el monte.

Las llamas, en el monte. / S. A.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el set de dos almohadas más baratas del mercado: por solo 4,99 euros
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los potentes auriculares inalámbricos más baratos del mercado: disponibles por menos de 20 euros
  3. Muere una mujer de 53 años en una piscina de un chalet de Gijón mientras nadaba
  4. Muere un vecino de Pravia de madrugada tras salirse de la carretera en Riberas e impactar contra un semáforo
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bádminton más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros
  6. Amante de los coches de lujo, primero de su promoción y 'muy de Pravia': así era Luciano Álvarez, el dentista fallecido en un accidente de tráfico en Soto del Barco
  7. Jarro de agua fría para el aeropuerto de Asturias: pierde una importante conexión internacional
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de pie de diseño en madera más potente del mercado: con 5 niveles de velocidad de alto rendimiento

Alarma en Peñaflor (Grado) por un incendio en la zona de monte de la localidad moscona

Alarma en Peñaflor (Grado) por un incendio en la zona de monte de la localidad moscona

Las confesiones de Pedro Menéndez, ex responsable de captación del Sporting: "Con el fichaje de Varane creo que se ocultó información a los propietarios"

Las confesiones de Pedro Menéndez, ex responsable de captación del Sporting: "Con el fichaje de Varane creo que se ocultó información a los propietarios"

Marta Ortega llena de libros los silos de cemento que una empresa asturiana usó durante años en el puerto de Coruña

Marta Ortega llena de libros los silos de cemento que una empresa asturiana usó durante años en el puerto de Coruña

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera más potente y barata del mercado: incluye jarra de cristal, filtro permanente y cuchara dosificadora

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera más potente y barata del mercado: incluye jarra de cristal, filtro permanente y cuchara dosificadora

Pasión por el motor clásico en Salas con la exhibición de 45 automóviles y camiones antiguos: "Atrae a mucha gente por añoranza"

Pasión por el motor clásico en Salas con la exhibición de 45 automóviles y camiones antiguos: "Atrae a mucha gente por añoranza"

La Concentración de Camiones y Coches Clásicos "Villa de Salas", en imágenes

La Concentración de Camiones y Coches Clásicos "Villa de Salas", en imágenes
Tracking Pixel Contents