La fruta del recreo que fue pionera en Grado: así son las iniciativas saludables que hoy alcanzan a más de 11.000 escolares en Asturias

Comenzó como un proyecto para eliminar el consumo de bollería y chuches durante los recreos hace cerca de dos décadas y hoy sigue presente y con gran aceptación. El colegio público Virgen del Fresno de Grado fue en su día uno de los primeros en ofrecer fruta a los escolares como tentempié y la iniciativa, que se aplica también en la actualidad a través de un programa autonómico en más de un centenar de centros asturianos, se mantiene vigente y forma parte de las rutinas cotidianas de la vida escolar.

En el caso del colegio moscón, la pieza de fruta en los recreos lleva muchos años dándose a los niños y niñas por iniciativa propia. En paralelo surgió hace algunos años el programa del Principado que la ofrece en determinados periodos de tiempo, si bien en el centro educativo de Grado cuentan con la propuesta durante todo el curso escolar.

Fuera bollería

"Nació dentro de un proyecto de salud que teníamos para eliminar las chuches y la bollería en el recreo y se quedó. La verdad es que la comen muy bien porque están acostumbrados desde pequeños", explican desde el centro educativo de Grado, cuya directora es Paraíso Álvarez.

Fruta para los escolares del colegio Virgen del Fresno. / P. T.

En el caso de proyecto de ámbito autonómico, denominado "Programa Escolar de frutas, hortalizas y plátano", fueron 114 centros educativos y 11.006 escolares los que participaron el curso pasado, según los datos de la Administración autonómica. El objetivo de este tipo de iniciativas es "la mejora de los hábitos alimenticios y la contribución a una nutrición saludable y equilibrada del alumnado de entre 3 y 16 años de los centros escolares" que se adhieran a una propuesta que se oferta cada curso y es voluntaria.