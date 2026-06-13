Hablan los vecinos de la zona del incendio de Grado: "Los bomberos están a destajo, la verdad que no paran y están en los pueblos controlando"
"Estamos preparando una bolsa por si hay que salir de casa", comenta una vecina a la espera de la evolución del fuego
"Están a destajo, los bomberos no paran, también están en los pueblos, controlando, metiéndose por el monte para vigilar. La verdad que están muy encima de la situación, a ver qué pasa". Es el relato de una vecina de la zona de Anzo, que está a la espera, como toda la población del entorno, de la evolución de las llamas que afectan a esta localidad de Grado y a la de Peñaflor.
Los helicópteros cargan "sin parar en la presa de Peñaflor", explica, ya que tener cerca el agua del río Nalón ha sido una suerte para poder afrontar con mayor agilidad la labor de los medios aéreos que están trabajando en la zona.
"A las tres y media de la tarde me acerqué a casa de una vecina a ver si estaba bien y me parecía que el fuego estaba queriendo ir en dirección a Trubia, pero una hora después o así ya se vino sobre la zona de Anzo y nada, está aquí. Estamos preparando una bolsa con cosas por si acaso", añadía esta vecina de Anzo cerca ya de las seis de la tarde.
Impresiona ver cómo las llamas amenazan con descender más cerca de las viviendas y, mientras los vecinos celebran que se "ha visto un hidroavión" incorporarse a las tareas de lucha contra el fuego, indican que los bomberos "trajeron para Anzo dos camiones que estaban en Peñaflor". "Dicen que el fuego empezó al lado de la carretera, pero vete a saber", comentan los afectados.
Hay confianza en el trabajo que se está realizando, pero el miedo es inevitable. "A ver qué pasa, es que lo estamos viendo aquí al lado", es la valoración general entre los afectados con los que pudo contactar este periódico.
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