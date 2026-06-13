Preocupación en Grado por la evolución del incendio forestal que afecta a Peñaflor y Vega de Anzo

Preocupación en Grado por la evolución del incendio en la zona de Peñaflor y Vega de Anzo. Las llamas siguen sin controlarse pero por el momento no hay afección sobre casas o sobre las carreteras, según han informado vecinos de la zona a las cinco de esta tarde.

Incendio forestal que afecta a Peñaflor y Vega de Anzo / Irma Collín

Dadas las condiciones meteorológicas, con altas temperaturas, y con este incendio forestal de Grado, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha declarado a las 15.51 horas el paso a Fase de Emergencia en Situación 1 del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA). Está previsto solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) la movilización de recursos de apoyo, en concreto, medios aéreos, para sumar a los que ya están trabajando en la extinción por parte del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

El Principado explica que en situación 1 se enmarcan emergencias "que por su evolución pueden afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal y pueden ser controlados con los medios y recursos del plan de la comunidad autónoma o para cuya extinción se precise incorporar medios extraordinarios".

Noticias relacionadas

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el primer aviso del incendio a las 13.25 horas. En la zona están trabajando en la extinción el Jefe de Bomberos de la Zona Centro, efectivos de Bomberos del SEPA con base en Grado y La Morgal, además de dos helicópteros del servicio, y dos empresas forestales.