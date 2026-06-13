La Schola Cantorum de Grado, invitada en el Encuentro de canto de la Coral Villa Blanca
La agrupación moscona actuó en Luarca
La Schola Cantorum de Grado suma y sigue actuando por toda Asturias, invitada a certámenes corales, eventos o actividades en los que su presencia siempre deja buen sabor de boca. Este 13 de junio ofrecieron un recital en Luarca, en el Encuentro de canto organizado por la Coral Villa Blanca.
Entre sus actuaciones más recientes se cuentan la que protagonizaron como broche al acto del pregón de La Balesquida, en Oviedo, en mayo, o en Avilés, a comienzos de junio, en la iglesia de Sabugo nueva, Santo Tomás de Cantorbery, en este caso invitada por el coro "Amigos de Miranda".
La agrupación moscona está integrada por mujeres y la dirige David Colado Coronas. La Schola es diferente, con una propuesta de gran calidad musical que acompaña de una puesta en escena moderna y dinámica, al igual que sus temas y su modo de interpretarlos.
Su actuación fue una de las protagonistas en la inauguración del Centro Cultural de Grado y también protagonizaron el broche musical de la entrega de los "Moscones de Oro". Su buen hacer las ha llevado incluso a escenarios internacionales, pues en agosto del año pasado fueron invitadas a cantar en Disneyland París, en el teatro del gran espacio de fantasía infantil.
- Multado con más del salario medio de España por refrescar su coche del calor, pese a tener la documentación en regla: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los coches aparcados
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos sillones plegables para terraza más baratos del mercado: respaldo ajustable en 7 posiciones
- Multado con 200 euros un conductor que viajaba solo con su coche de vacaciones y no entendió la nueva señal de tráfico: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el interior
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente correa para para running o trekking: por 8,99 euros y cinturón elástico ajustable y riñonera
- Multas de 500 a 900 euros después de parar a echar gasolina 95 después del cambio de precio en el litro: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de dos butacas plegables de terraza más baratos del mercado: respaldo regulable en 7 posiciones mediante los reposabrazos
- Víctor Manuel vuelve a casa en una noche para la historia, llena de emoción y lucha
- Habla la familia del hombre que apareció muerto en una casa de Gijón: 'Entré para ventilar la casa y me lo encontré en el baño