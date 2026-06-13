La Schola Cantorum de Grado, invitada en el Encuentro de canto de la Coral Villa Blanca

La Schola Cantorum de Grado suma y sigue actuando por toda Asturias, invitada a certámenes corales, eventos o actividades en los que su presencia siempre deja buen sabor de boca. Este 13 de junio ofrecieron un recital en Luarca, en el Encuentro de canto organizado por la Coral Villa Blanca.

Entre sus actuaciones más recientes se cuentan la que protagonizaron como broche al acto del pregón de La Balesquida, en Oviedo, en mayo, o en Avilés, a comienzos de junio, en la iglesia de Sabugo nueva, Santo Tomás de Cantorbery, en este caso invitada por el coro "Amigos de Miranda".

La agrupación moscona está integrada por mujeres y la dirige David Colado Coronas. La Schola es diferente, con una propuesta de gran calidad musical que acompaña de una puesta en escena moderna y dinámica, al igual que sus temas y su modo de interpretarlos.

Noticias relacionadas

Su actuación fue una de las protagonistas en la inauguración del Centro Cultural de Grado y también protagonizaron el broche musical de la entrega de los "Moscones de Oro". Su buen hacer las ha llevado incluso a escenarios internacionales, pues en agosto del año pasado fueron invitadas a cantar en Disneyland París, en el teatro del gran espacio de fantasía infantil.