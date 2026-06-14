Alivio entre los vecinos de Grado tras estabilizarse el incendio: "Estamos más tranquilos, los bomberos trabajan sin parar y se nota que lo tienen controlado"

Más tranquilos al ver que está estabilizado el incendio que afectó a Peñaflor, Anzo y Sestiello, en Grado. Los vecinos respiran aliviados esta tarde de domingo al ver que la situación ha mejorado y mucho, después de ver las llamas tan cerca de sus casas. Los medios terretres y aéreos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias continúan trabajando en la zona y verlo también da seguridad.

"Estamos más tranquilos porque vemos que está ya muy estabilizado, no se ve fuego ni nada similar, aunque sigue habiendo algo de humo; además los bomberos siguen trabajando sin parar y se nota que lo tienen controlado", señala Abel González, vecino de Anzo, una de las localidades afectadas por las llamas, donde se llegó a temer por una vivienda de reciente construcción.

También en Sestiello el ánimo estaba más descansado. El vicealcalde pedáneo del pueblo, Edelmiro González, evaluó a media tarde el perímetro de la localidad para comprobar que todo siguiese en orden: "No se ve ya nada de incendio y los efectivos de Bomberos siguen por aquí con las tareas de refrigeración, así que ahora ya estamos todos más tranquilos", dice.

En la zona, junto a los efectivos de extinción de incendios hubo una cooperativa forestal, así como participaron vecinos y ganaderos de la zona. Una intensa labor que duró durante toda la madrugada, hasta que con las luces del alba se comenzó a observar que el fuego estaba controlado. No obstante, los trabajos de refrigeración siguen sin parar cogiendo el agua del río Nalón.

También han quedado atrás los nervios e incertidumbre entre los vecinos de Peñaflor, que este pasado sábado vieron cómo las llamas descendían por el escarpado desfiladero en dirección a un grupo de casas donde se ubica la iglesia románica de San Juan, uno de los edificios patrimoniales e históricos del concejo, vinculado al Camino de Santiago.

"No supimos nada más que hubiese pasado, los helicópteros siguen pasando porque hay zonas con restos de humo, quizá para eliminar algún rescoldo, porque por lo que aprecio, parece que está ya apagado", explica Beatriz Longoria, secretaria de la Asociación Vecinal y Cultural "San Juan" de Peñaflor, quien indica que los vecinos están "más tranquilos" con el paso de las horas.

Dotaciones

Las labores se centraron este domingo en el control del perímetro, vigilancia y protección de viviendas, además de refrigerar los puntos calientes con riesgo, una vez que se dio por estabilizado el incendio.

El Jefe de Bomberos junto a los efectivos de Grado, Proaza, La Morgal, Somiedo, y empresas forestales, siguieron al frente de las tareas de extinción en la zona de Peñaflor y Anzo.

En los trabajos se emplearon una veintena de efectivos de los citados parques y una decena de vehículos entre autobombas forestales, urbanas, nodrizas y los dos helicópteros.

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Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) de los parques de Grado, La Morgal y Proaza, junto a los integrantes de dos empresas forestales permanecerán trabajando, durante la noche, en el incendio forestal de Grado. La situación se mantiene sin cambios en el perímetro. Se hará un ataque por contrafuego para asegurar una franja de 50 metros en el sector oeste, hacia Peñaflor.