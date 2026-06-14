Éxito bajo el sol de la fiesta del Mosconia en Grado, que celebró 80 años de historia con paella y hermandad con el Cornellana: "Pese al calor lo pasamos muy bien"

Hay mucho que celebrar. Será por eso que ni el calor intenso impidió que el 80.º aniversario del Club Deportivo Mosconia de Grado fuera todo un éxito. Una jornada de cierre de temporada en la que también se festejaron los recientes ascensos del Mosconia B y el equipo del Club Deportivo Cornellana, de Salas, con quien se hizo un hermanamiento dada la buena sintonía, colaboración y relación entre ambas entidades. El día finalizó con el reparto de 400 raciones de paella para todos los asistentes, al que siguió una fiesta que se alargó durante la tarde en la villa moscona.

"Aprovechamos la ocasión para esta fiesta en la que reunimos a los padres, madres, equipo, directiva, jugadores y afición con un recuerdo a 'Pole' que no pudo venir, ahora a disfrutar de la fiesta que el calor es bueno", celebró Javi García, del cuerpo técnico del Mosconia. Animaba así a todos a sobrellevar las altas temperaturas en este día señalado, que comenzó con un partido entre ambos equipos que se saldó con 3-0 para los locales.

Hubo asimismo tiempo para los recuerdos con un homenaje a Ángel Colao, jugador del equipo salense, que también militó en el Mosconia y cuelga las botas este año. Y tras el deporte llegó la fiesta con una animada sesión vermú que preparó a todos para disfrutar de la comida, una paella de carne y salchichas de la que algunos repitieron: "Lo mejor la paella", afirmó Alejandro García, aficionado del Mosconia, mientras almorzaba con su grupo de amigos.

Banquillos y gradas llenos

Había mesas y sillas instaladas, pero los que olvidaron las sombrillas y cenadores para evitar el sol tuvieron que buscar la codiciada sombra en cualquier rincón del estadio. Hasta los banquillos y gradas sirvieron de mesa y mantel para los asistentes. "Buscamos un sitio donde pudimos porque no se para, pero pese al calor lo estamos pasando muy bien", comentó David Vidal sentado con la familia en los asientos del Marqués de la Vega de Anzo.

Por la izquierda, Marcelino Diez, Belén Álvarez, Arancha Fernández, María José Alonso, Laura Mota, José Antonio Miguel, Alejandro Cueva, Nico Arce, Samu Bebe, Uche Ekeneme, Javi García, Antonio Pastor y Antolín Rodríguez en la comida del Mosconia. / Sara Arias

Los más jóvenes de la fiesta, los adolescentes y niños, aprovecharon rápidamente para coger los sitios del banquillo y disfrutar allí el almuerzo entre risas con los amigos. No desperdiciaron la oportunidad de seguir dándole al balón en el campo del Mosconia, donde la alegría por el fin de temporada contagió a todos los asistentes.

Jornada familiar

La fiesta reunió a personas de todas las edades, con mucha presencia de familias de los jugadores de las categorías inferiores que compartieron juntas la paella popular. "Si no fuera por el calor estaríamos algo mejor pero la verdad es que lo estamos pasando muy bien, es un día de deporte y fiesta", comentó Andrea Rodríguez tras comer en grupo, siendo uno de los pocos que se acordó de llevar sombrilla.

"Estamos con mucho calor pero pasándolo bien, además la paella está muy rica y es una buena forma de cerrar la temporada con todos los niños del Mosconia", indicó Natalia Rodríguez, madre de uno de los jugadores de las categorías inferiores que compartió la paella con otros familiares de jugadores.

Por la izquierda, Natalia Rodríguez, Daniel Armada, Cayetano Fernández, Nacho Fernández, Marcos Pérez y Adriana Argüelles en pleno almuerzo en las gradas del estadio. / Sara Arias

Tampoco se lo perdieron los jugadores del Cornellana, quienes disfrutaron con sus compañeros del Mosconia del festejo. "Parece que va a haber jarana, yo trabajo pero si no, me tomaba alguno por más de uno", dijo entre bromas Antonio Rodríguez, "Fino", tras terminar la paella sentados en las gradas del estadio.

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La paella cerró la fiesta del Mosconia y su invitado de honor, el Cornellana, en un día de sol abrasador que no fue óbice para que los de Grado y Salas disfrutasen de una jornada de hermanamiento combinando fútbol y amistad, dando un gran ejemplo de valores deportivos.