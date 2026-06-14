El fuego mantiene en vilo a los vecinos de Vega de Anzo y Peñaflor, en Grado: "Tenemos preparadas las maletas por si tenemos que marchar..."

Preocupación en Grado por la evolución de un incendio en la zona de Peñaflor y Vega de Anzo, junto al Nalón. Las llamas permanecían al caer la noche sin ser controladas, pero sin afección sobre las casas. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el primer aviso a las 13.25 horas. En la zona trabajaron en un primer momento en la extinción el Jefe de Bomberos de la Zona Centro, efectivos de Bomberos del SEPA con base en Grado y La Morgal, además de dos helicópteros del servicio, y dos empresas forestales. A lo largo de la jornada, tras ir complicándose el escenario, las dotaciones se incrementaron.

Incendio forestal que afecta a Peñaflor y Vega de Anzo / Irma Collín

Ante las condiciones meteorológicas, con altas temperaturas, y la evolución del incendio forestal de Grado, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, decidió declarar a las 15.51 horas de este sábado el paso a Fase de Emergencia en Situación 1 del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA). Se solicitó además al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) la movilización de recursos de apoyo, en concreto medios aéreos, para sumar a los que ya estaban sobre el terreno por parte del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

Medios extraordinarios

El Principado explicó que, en situación 1, se enmarcan emergencias "que por su evolución pueden afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal y pueden ser controlados con los medios y recursos del plan de la comunidad autónoma o para cuya extinción se precise incorporar medios extraordinarios".

"Están a destajo, los bomberos no paran, también están en los pueblos, controlando, metiéndose por el monte para vigilar. La verdad es que están muy encima de la situación. A ver qué pasa", relató una vecina de la zona de Anzo, a la espera, como la población del entorno, de la evolución de las llamas.

Los helicópteros cargaban agua "sin parar en la presa de Peñaflor", explicó la misma vecina, ya que tener cerca el agua del río Nalón ha sido una suerte para poder afrontar con mayor agilidad la labor de los medios aéreos que están trabajando en la zona.

"A las tres y media de la tarde me acerqué a casa de una vecina a ver si estaba bien y me parecía que el fuego estaba queriendo ir en dirección a Trubia, pero una hora después o así ya se vino sobre la zona de Anzo y nada, está aquí. Estamos preparando una bolsa con cosas por si acaso", añadía la mujer cerca ya de las seis de la tarde.

Impresionaba ver cómo las llamas amenazaban con descender más cerca de las viviendas, por lo que los vecinos celebraron que se "había visto un hidroavión" incorporarse a las tareas de lucha contra el fuego.

También indicaron los afectados que los bomberos "trajeron para Anzo dos camiones que estaban en Peñaflor". "Dicen que el fuego empezó al lado de la carretera, pero vete a saber", comentaban.

Había entre los residentes en la zona confianza en el trabajo que se estaba realizando por los bomberos del SEPA, pero el miedo es inevitable: "A ver qué pasa, es que estamos viendo el fuego aquí al lado", concluyeron.

Pasadas las diez y media de la noche la situación no estaba controlada, pero el escenario sí se consideraba menos alarmante que el de la tarde, según fuentes consultadas por este periódico.

Un siniestro en Padrón (La Coruña) obliga a desalojar un pueblo

El entorno compostelano registra su primer incendio de consideración de la temporada en las parroquias de Herbón y Carcacía, en el concejo de Padrón. De acuerdo con las últimas cifras facilitadas por la Consejería de Medio Rural, el fuego ha afectado ya a unas 250 hectáreas de terreno, superficie que equivale a otros tantos campos de fútbol. Según la Xunta, se ha declarado la situación dos "por proximidad del fuego a los núcleos de población de Sobrerribas y Cruxeiras de Abajo", ambos en Carcacía, tras la reactivación de un flanco este sábado. En la segunda aldea fueron desalojadas la decena de viviendas de la zona, mientras las llamas entraron ya en Lampai, Teo.

El incendio continúa activo, si bien fuentes del departamento autonómico señalan que "con toda la prudencia", la evolución es positiva, aunque la situación finalmente se complicó a partir de mediodía de este sábado. Así, a primera hora de la mañana del sábado, la Xunta insistía en que existía "una evolución favorable de cara a su estabilización".

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El regidor padronés, Anxo Arca, aseguraba también que "únicamente se mantiene activo con cierta potencia un foco en Herbón", pero también que "todos los medios continuarán trabajando para sofocar los focos que pudiesen surgir y enfriar el terreno", como los de Carcacía. El mandatario tiene claro, como así está pasando, que "como consecuencia de las altas temperaturas previstas para hoy, es muy probable que se produzcan reactivaciones".