El incendio de Grado está estabilizado: se sigue trabajando para refrigerar el perímetro y el operativo se mantendrá todo el día

El incendio de Grado está estabilizado, lo que no equivale a controlado ni mucho menos a extinguido. Hay aún capacidad de reproducción de alguna llama activa y se sigue trabajando en la zona, con medios terrestres y aéreos, dos helicópteros de Bomberos que se alternan en las tareas y que ven facilitado su trabajo por la cercanía del río Nalón y las zonas de embalse disponibles.

En este momento se está trabajando en la refrigeración del perímetro del incendio y hay también 14 efectivos con herramienta manual en la zona sobre el túnel de Peñaflor, uno de los puntos que más se está controlando.

Se espera poder mantener estabilizado el incendio si las circunstancias meteorológicas y de viento no cambian y mantener el operativo sobre el terreno todo el día. Al ocaso dejarían de actuar los medios aéreos y, en función de las circunstancias, se determinaría la situación para la noche, en la que al menos quedaría un retén operativo.

Paula Tamargo

Preguntados acerca de si hay riesgo para la población de la zona de Anzo y Peñaflor, localidades de Grado afectadas, los responsables del operativo explicaron que no lo hay porque las dotaciones siguen sobre el terreno. "Estamos al pie de las casas", indicaron para tranquilizar a los vecinos en relación a que se está controlando al minuto la situación.

Este domingo están trabajando durante las horas de la mañana en la zona bomberos de Grado, Proaza, La Morgal y de dos empresas forestales.

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El alcalde de Grado, José Luis Trabanco, que este sábado y también hoy domingo, ha estado en la zona, con los responsables de Bomberos al frente del operativo, quiso destacar el apoyo que han prestado los ganaderos del concejo y de concejos limítrofes, que ha acudido con cubas de agua para ayudar en las zonas afectadas siempre con la indicación de los profesionales a cargo de la situación.