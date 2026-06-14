"Sois unas listillas", "Así sois todas", "Verás cómo lo vas a pasar en los calabozos”: la versión de la concejala de IU de Grado, que denuncia la actuación de los agentes de Oviedo
La secretaría de Igualdad autonómica de la coalición pide "prudencia y tiempo para que la persona afectada pueda ejercer la mejor de las defensas posibles"
La secretaría de Igualdad de IU de Asturias ha hecho público un comunicado de apoyo a la edil de Grado Lorena Álvarez Cabo, tras el altercado de esta con la Policía Local de Oviedo el sábado de la semana pasada, en el que acabó detenida.
IU señala que la actuación de la coalición se guía por "los principios de cuidados a la persona y a sus necesidades psicológicas tras unos hechos traumáticos para ella y su entorno familiar". Afirman además desde la dirección regional de la coalición que "tendremos y exigimos prudencia y tiempo para que la persona afectada pueda ejercer la mejor de las defensas posibles" y que cuando "la justicia termine su trabajo se tendrán todos los hechos claros que permitirán conclusiones no lesivas para nadie".
"Una interpretación asilada sería injusta, alteraría la naturaleza de la realidad, daría lugar a conclusiones equivocadas y podría dar lugar a una revictimización esta vez protagonizada por una organización, como la nuestra, feminista", dice la coalición, que suscribe un comunicado conjunto con la concejala.
Siempre según la versión policial, los agentes acudieron el sábado de la semana pasada a Colloto alertados por testigos de una fuerte discusión entre la edil y su pareja. Este le habría propinado un bofetón, siempre según la versión policial que ha trascendido, que sostiene que la concejala se negó a identificarse e insultó a los agentes.
La versión de la concejala difiere totalmente de esta. La edil avanza que ha denunciado a los agentes y ofrece un relato muy distinto. Después de referirse a las circunstancias que rodearon la supuesta discusión con su pareja, señala que "está claro que hubo una actuación policial incorrecta: ante un protocolo cero, la gestión por parte de la policía debe ser otra, adecuada a la perspectiva de género".
"El asunto que inició las actuaciones policiales y la presencia de la policial local de Oviedo se ha demostrado que es un error y que causa equivocación en el comportamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Dicho error ya ha sido aclarado de forma inmediata y se ha dictado por la juez correspondiente (a fecha 10 de junio de 2026) un auto de sobreseimiento del procedimiento", indica la concejala.
Afirma además que "las malas formas para pedir mi identificación chocan con que uno de los policías me reconociera como concejala de Grau por haber desempeñado sus funciones en este concejo (y así lo manifiesta en el atestado): fue policía local en Grau y lógicamente coincidimos en tiempo y espacio de trabajo". "Las expresiones que hacia mi refirieron dentro del vehículo totalmente impropias. Expresiones como: 'Sois unas listillas', 'Así sois todas', 'Como tú hay muchas', “verás como lo vas a pasar en los calabozos”. Todo esto lo plantearé en el juzgado", señala la edil.
A continuación se reproduce íntegro el comunicado que la secretaría de Igualdad de IU y Lorena Álvarez Cabo acaban de hacer público este domingo.
Declaración de Begoña Collado:
"La secretaria de Igualdad de IU Asturias, Begoña Collado, quiere apoyar a Lorena Cabo para que pueda ejercer la mejor defensa posible, que empieza por poder explicarse haciendo pública su versión sobre los hechos que le han sucedido, y que han tenido trascendencia pública, desde el domingo pasado.
IU de Asturias ha actuado desde el principio de este asunto, y seguirá actuando, aplicando la perspectiva de género y sus principios estatutarios sobre el deber de cuidados. Esa perspectiva de género, que exigimos a todas las actuaciones públicas, sobre todo a las policiales en casos de protocolo cero, es la que entendemos como el único marco interpretativo de los hechos sucedidos y relatados por Lorena Cabo. Una interpretación asilada sería injusta, alteraría la naturaleza de la realidad, daría lugar a conclusiones equivocadas y podría dar lugar a una revictimización esta vez protagonizada por una organización, como la nuestra, feminista. Es decir, no se pueden aislar las reacciones que tuvo Lorena de todo un contexto y analizarlas desde una perspectiva sancionadora o disciplinaria, porque esto supondría otra forma de violencia interna. En este sentido, todas las actuaciones de IU de Asturias se ejercerán bajo los principios de cuidados a la persona y a sus necesidades psicológicas tras unos hechos traumáticos para ella y su entorno familiar. Tendremos y exigimos prudencia y tiempo para que la persona afectada pueda ejercer la mejor de las defensas posibles. Cuando la justicia termine su trabajo se tendrán todos los hechos claros que permitirán conclusiones no lesivas para nadie".
Declaración de Lorena Álvarez Cabo:
"Hago hoy público por primera vez, exactamente 6 días después de verme sometida a una situación sobrevenida con un gran estrés emocional y entender el lapso temporal mínimamente necesario para afrontar todas las consecuencias derivadas de los hechos en los que mi pareja y yo nos vimos envueltos el pasado sábado.
También debo decir que la angustia que me provocaba no poder hacer pública mi versión se ha ido atenuando con el paso de los días gracias a los centenares de llamadas, mensajes y muestras de apoyo que he recibido.
El asunto que inició las actuaciones policiales y la presencia de la policial local de Oviedo se ha demostrado que es un error y que causa equivocación en el comportamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Dicho error ya ha sido aclarado de forma inmediata y se ha dictado por la juez correspondiente (a fecha 10 de junio de 2026) un auto de sobreseimiento del procedimiento.
Mi pareja y yo asistíamos a un evento de carácter social y familiar. Durante la celebración, mi pareja sufre una crisis debido a un condición de síndrome Asperger, que nos obliga salir a la vía pública en pleno estallido. Aquí quiero poner en valor la actuación de unos ciudadanos quienes se encontraban en una terraza próxima. Desde su perspectiva, estaban presenciando una situación de tensión y actuaron movidos por una preocupación perfectamente legítima y avisaron a la policía. Quiero dejar claro que considero que esa es exactamente la conducta que todos los ciudadanos y ciudadanas debemos seguir ante una situación percibida como potencialmente preocupante
Y es en este momento cuando la situación se descontrola totalmente, y lejos de actuar con cautela, coherencia o simplemente atendiendo al “protocolo cero” del que habían sido avisados, lejos de esto se convirtió en una actuación errática y desconcertante, para de inmediato convertirse en desproporcionada, violenta y expeditiva: su única insistencia era mi identificación, sin dejarme acercarme al coche, aparcado a veinte metros, y sin el más mínimo espacio para el diálogo que la situación requería. A partir de ahí y en estado de verdadera perplejidad se desató una escalada de actuaciones sin ningún rigor, sufriendo hostigamiento por parte de los tres agentes, siendo arrinconada e intimidada, acabando detenida.
Está claro que hubo una actuación policial incorrecta: ante un protocolo cero, la gestión por parte de la policía debe ser otra, adecuada a la perspectiva de género. Las malas formas para pedir mi identificación chocan con que uno de los policías me reconociera como concejala de Grau por haber desempeñado sus funciones en esta concejo (y así lo manifiesta en el atestado): fue policía local en Grau y lógicamente coincidimos en tiempo y espacio de trabajo. Las expresiones que hacia mi refirieron dentro del vehículo totalmente impropias. Expresiones como: “Sois unas listillas”, “Así sois todas”, “Como tú hay muchas”, “verás como lo vas a pasar en los calabozos”. Todo esto lo plantearé en el juzgado.
He presentado denuncia contra estos tres agentes de la policía local de Oviedo y pido respeto en el proceso. A partir que aquí, todos los pasos a seguir los realizare a través de mis abogados y en la búsqueda de la mejor defensa a la que tengo derecho. Evitaré alusión alguna a cualquier hecho o circunstancia que pueda ser relevante jurídicamente
No albergo ningún animo de revancha. No comparezco movida por el resentimiento ni pretendo convertir esto en una batalla contra nadie. Comparezco porque considero que tengo derecho a que la ciudadanía conozca mi versión de los hechos. Sigo creyendo hoy igual que hace una semana en las instituciones democráticas y en el estado de derecho. Confío en la justicia.
Confío en que, cuando todo este proceso concluya, podamos extraer de él alguna enseñanza útil que contribuya a construir una sociedad más justa y más garantista y respetuosa con la dignidad de todas las personas".
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