"Sois unas listillas", "Así sois todas", "Verás cómo lo vas a pasar en los calabozos”: la versión de la concejala de IU de Grado, que denuncia la actuación de los agentes de Oviedo

La secretaría de Igualdad de IU de Asturias ha hecho público un comunicado de apoyo a la edil de Grado Lorena Álvarez Cabo, tras el altercado de esta con la Policía Local de Oviedo el sábado de la semana pasada, en el que acabó detenida.

IU señala que la actuación de la coalición se guía por "los principios de cuidados a la persona y a sus necesidades psicológicas tras unos hechos traumáticos para ella y su entorno familiar". Afirman además desde la dirección regional de la coalición que "tendremos y exigimos prudencia y tiempo para que la persona afectada pueda ejercer la mejor de las defensas posibles" y que cuando "la justicia termine su trabajo se tendrán todos los hechos claros que permitirán conclusiones no lesivas para nadie".

"Una interpretación asilada sería injusta, alteraría la naturaleza de la realidad, daría lugar a conclusiones equivocadas y podría dar lugar a una revictimización esta vez protagonizada por una organización, como la nuestra, feminista", dice la coalición, que suscribe un comunicado conjunto con la concejala.

Siempre según la versión policial, los agentes acudieron el sábado de la semana pasada a Colloto alertados por testigos de una fuerte discusión entre la edil y su pareja. Este le habría propinado un bofetón, siempre según la versión policial que ha trascendido, que sostiene que la concejala se negó a identificarse e insultó a los agentes.

La versión de la concejala difiere totalmente de esta. La edil avanza que ha denunciado a los agentes y ofrece un relato muy distinto. Después de referirse a las circunstancias que rodearon la supuesta discusión con su pareja, señala que "está claro que hubo una actuación policial incorrecta: ante un protocolo cero, la gestión por parte de la policía debe ser otra, adecuada a la perspectiva de género".

"El asunto que inició las actuaciones policiales y la presencia de la policial local de Oviedo se ha demostrado que es un error y que causa equivocación en el comportamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Dicho error ya ha sido aclarado de forma inmediata y se ha dictado por la juez correspondiente (a fecha 10 de junio de 2026) un auto de sobreseimiento del procedimiento", indica la concejala.

Afirma además que "las malas formas para pedir mi identificación chocan con que uno de los policías me reconociera como concejala de Grau por haber desempeñado sus funciones en este concejo (y así lo manifiesta en el atestado): fue policía local en Grau y lógicamente coincidimos en tiempo y espacio de trabajo". "Las expresiones que hacia mi refirieron dentro del vehículo totalmente impropias. Expresiones como: 'Sois unas listillas', 'Así sois todas', 'Como tú hay muchas', “verás como lo vas a pasar en los calabozos”. Todo esto lo plantearé en el juzgado", señala la edil.

A continuación se reproduce íntegro el comunicado que la secretaría de Igualdad de IU y Lorena Álvarez Cabo acaban de hacer público este domingo.

Declaración de Begoña Collado:

"La secretaria de Igualdad de IU Asturias, Begoña Collado, quiere apoyar a Lorena Cabo para que pueda ejercer la mejor defensa posible, que empieza por poder explicarse haciendo pública su versión sobre los hechos que le han sucedido, y que han tenido trascendencia pública, desde el domingo pasado.

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IU de Asturias ha actuado desde el principio de este asunto, y seguirá actuando, aplicando la perspectiva de género y sus principios estatutarios sobre el deber de cuidados. Esa perspectiva de género, que exigimos a todas las actuaciones públicas, sobre todo a las policiales en casos de protocolo cero, es la que entendemos como el único marco interpretativo de los hechos sucedidos y relatados por Lorena Cabo. Una interpretación asilada sería injusta, alteraría la naturaleza de la realidad, daría lugar a conclusiones equivocadas y podría dar lugar a una revictimización esta vez protagonizada por una organización, como la nuestra, feminista. Es decir, no se pueden aislar las reacciones que tuvo Lorena de todo un contexto y analizarlas desde una perspectiva sancionadora o disciplinaria, porque esto supondría otra forma de violencia interna. En este sentido, todas las actuaciones de IU de Asturias se ejercerán bajo los principios de cuidados a la persona y a sus necesidades psicológicas tras unos hechos traumáticos para ella y su entorno familiar. Tendremos y exigimos prudencia y tiempo para que la persona afectada pueda ejercer la mejor de las defensas posibles. Cuando la justicia termine su trabajo se tendrán todos los hechos claros que permitirán conclusiones no lesivas para nadie".