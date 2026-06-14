Noche de lucha contra el fuego en Peñaflor y Anzo, con bomberos de Grado, La Morgal, Pravia y Tineo haciendo frente al incendio
Se ha estado trabajando sobre la boca de los túneles de la autovía A-63, sentido Oviedo, lo que supuso el corte de la vía entre los puntos kilométricos 13 y 19
Noche de lucha contra el fuego en Peñaflor y Anzo, con efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) de los parques de Grado, La Morgal, Pravia y Tineo, junto a dos empresas forestales, trabajando sin tregua.
"La zona de Anzo ha sido uno de los sectores en los que se han estado realizando tareas de extinción. También se ha estado trabajando sobre la boca de los túneles de la A-63, sentido Oviedo, por lo que se ha procedido al corte de la vía, entre los puntos kilométricos 13 y 19, para que los bomberos pudieran trabajar", ha informado a primera hora de este domingo el Servicio de Emergencias del Principado.
Está previsto contar para los trabajos de extinción con un avión anfibio movilizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), además de los helicópteros del SEPA.
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