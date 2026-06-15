El alcalde de Grado aparta a Lorena Cabo con el apoyo de la mayor parte de concejales, que muestran "su tremenda decepción con la dirección política de IU de Asturias"

El alcalde de Grado, José Luis Trabanco, aparta a la concejala Lorena Álvarez Cabo y le retira todas sus competencias municipales. La decisión cuenta con el respaldo de la mayor parte del gobierno municipal y se ha hecho pública a través de un comunicado en el que se critica la actitud de la dirección de IU de Asturias, que se califica de "incoherente". El regidor toma la determinación más drástica que está en su mano, pues la reclamación de que entregue el acta como edil de la coalición correspondería a la dirección autonómica de la organización, cuyo coordinador general es Ovidio Zapico.

La situación ha abierto una enorme brecha entre la dirección regional de la organización y el grupo municipal de Grado. Se da además la circunstancia de que la coordinadora local de IU en el concejo moscón es la edil María José Miranda, que a la vez es jefa de gabinete de la Consejería de Ordenación del Territorio, a cuyo frente está como consejero Ovidio Zapico.

Los firmantes del comunicado en el que se hace pública la decisión de apartar a Lorena Álvarez Cabo de todas sus competencias como edil son el propio Alcalde, y los concejales de IU Chema González Beovidez, Cristina Coalla López, Diego García Nieto y Marta Pravia Pavón. Son cinco de los siete ediles con los que IU gobierna con mayoría absoluta en Grado, es decir, todos a excepción, lógicamente, de la afectada, Lorena Álvarez Cabo, y de María José Miranda Fernández.

Detenida en Oviedo

A este punto se llega después de que el sábado de la semana pasada, Lorena Álvarez Cabo, acabase detenida tras un altercado con la Policía Local de Oviedo. Los agentes acudieron a Colloto, donde la edil se encontraba con su pareja, alertados por testigos que aseguraron presenciar una fuerte discusión entre ambos y que el hombre le habría propinado un bofetón.

Según la versión policial, ella se negó a identificarse y profirió insultos contra ellos. Según la de la edil, la actuación de los agentes fue "violenta" y no ajustada al motivo por el que inicialmente habrían acudido. En todo caso, la concejala desvincula el episodio de una agresión de género y detalló este domingo en un comunicado su relato de lo sucedido.

Así las cosas, y tras esperar para dar tiempo a la afectada a gestionar la situación y haber escuchado la versión de la concejala, que participó de hecho en encuentros con los miembros del gobierno local, el Alcalde toma la decisión de apartarla, respaldado por la mayoría del grupo municipal.

Deporte, Turismo y Festejos, entre otras

El comunicado indica que, ante las explicaciones públicas dadas por la edil, la situación relativa a lo sucedido en Colloto correspondería al ámbito "privado" y que debe defenderse en el Juzgado para que allí se dictamine sobre lo ocurrido. Eso sí, se entiende que debe defenderse dando un paso al lado de su cargo y al margen de su responsabilidad política. Como la concejala no ha dimitido, es el regidor el que la aparta de sus funciones como miembro del gobierno municipal, donde este mandato está a cargo de Deporte, Turismo, Cooperación, Movimientos Sociales, Mercados, Festejos y Medio Ambiente.

Los firmantes del documento no ocultan la gravedad y consecuencias de esta situación, ni el alcance que tiene en el seno de la organización política. De hecho, aseveran que han llegado a valorar una dimisión en bloque ante la falta de una posición "coherente" de la dirección de IU de Asturias.

"Nos sentimos tremendamente decepcionados con nuestra dirección política de IU de Asturias", señala el comunicado, que afea que pese a la relevancia de lo ocurrido y la evolución de la situación, "no han tenido la responsabilidad de reunirse con el Grupo municipal para evaluarla y buscar soluciones ante las circunstancias que estamos viviendo, ni tan siquiera ocho días después".

"De poca a muy poca coherencia"

Además se refieren al hecho de que este domingo haya sido la secretaría de Igualdad la que haya firmado una declaración de apoyo a la edil, pese a que la afectada lo desvincula de una agresión de género. En general, el grupo municipal de IU de Grado considera que la "coherencia" de la dirección autonómica ha sido "de poca a muy poca".

El comunicado señala expresamente que ante esta situación de "bandazos e irresponsabilidades, los firmantes han llegado a plantearse una dimisión en bloque este lunes por "coherencia", "irnos a nuestra casa" y "no seguir viviendo un desgaste que no merecemos".

Son conscientes, no obstante, de la irresponsabilidad de dejar al Ayuntamiento en una situación caótica, en la que no habría "quien firmara un certificado de empadronamiento, con las consecuencias que supondría para los ciudadanos no disponer de una documentación que en algunos casos es imprescindible". Por ello, han optado por respaldar la decisión del Alcalde de retirarle todas sus competencias.

"Apoyamos a nuestro Alcalde en la decisión de apartar la concejala de todas las responsabilidades del cargo que ostenta en el día de hoy. Algunas medidas tendrán carácter inmediato. Aquellas que son de competencia de Alcaldía y las que correspondan al pleno se adoptarán en la primera sesión plenaria que se celebre en nuestro Ayuntamiento", señalan los concejales firmantes del comunicado. Destacan que es hasta dónde pueden llegar con las competencias municipales que les permite la ley.

Lee íntegro el comunicado del Alcalde y cuatro de sus concejales En Grau, a 15 de junio de 2026. Los abajo firmantes, miembros del Grupo Municipal de Izquierda Unida de Grau, y ante la situación que estamos viviendo en nuestro pueblo y en el propio Grupo Municipal con la situación de nuestra compañera; transcurrido un tiempo prudencial y escuchadas las explicaciones de la propia concejala, queremos explicar lo siguiente: Uno. Al no tratarse, según la propia concejala, de un episodio de violencia de género y no ser una circunstancia acaecida en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, la situación que ha vivido con la Policía Local de Oviedo entendemos que es una circunstancia del ámbito privado, que debe dirimirse en los juzgados (lo contrario no lo entenderíamos), pero siempre dando un paso al lado por coherencia y responsabilidad política. Dos. Nos sentimos tremendamente decepcionados por nuestra Dirección Política de Izquierda Unida de Asturias. Sabiendo el calado de toda la situación, no han tenido la responsabilidad de reunirse con el Grupo Municipal para evaluar la situación y buscar soluciones ante las circunstancias que estamos viviendo, ni tan siquiera ocho días después. No entendemos cómo un día puede salir el coordinador con un criterio y, días después, la responsable de Política de Igualdad con otro; y menos aún que sea la responsable de Igualdad quien realice las declaraciones si no es un caso de violencia de género. La coherencia en todo ello ha sido de poca a muy poca. Tres. La Dirección Política de Izquierda Unida no sólo no ha tenido la responsabilidad de reunirse con el Grupo Municipal, como debería haber pasado, sino que ni siquiera ha respetado los tiempos de dicho Grupo. Si el Grupo Municipal tenía una reunión interna en una fecha determinada para tratar este complejo asunto, desde la Dirección Regional salían en prensa dando declaraciones el día antes sin hablar previamente con ningún miembro del Grupo Municipal. Esta actitud no es sólo falta de responsabilidad institucional, es también una falta de consideración, lealtad y respeto a los representantes municipales de su propio partido político, en especial, a su Alcalde. Además, desde este Grupo Municipal defendemos la tolerancia 0 con la violencia de género y no debemos olvidar que los representantes públicos debemos utilizar este concepto con el rigor y el respeto que se merece, no a la ligera y, menos aún, como excusa. Cuatro. Ante toda esta situación de bandazos e irresponsabilidades, los abajo firmantes, y después de varias reuniones, nos encontrábamos con dos únicas salidas por coherencia; dos salidas dignas. Presentar la dimisión en el día de hoy e irnos para nuestra casa, sin seguir viviendo un desgaste que no merecemos. Pero también éramos conscientes de que, por responsabilidad, dejábamos el Ayuntamiento en una situación de caos total. Mañana en el Ayuntamiento no habría quien firmara documentación importante, como certificados de empadronamiento, con las consecuencias que eso tendría para los vecinos y vecinas. O, la segunda opción, por la que hemos optado por responsabilidad y coherencia: Apoyamos a nuestro alcalde en la decisión de apartar a la concejala de todas las responsabilidades del cargo que ostenta en el día de hoy. Algunas medidas tendrán carácter inmediato, aquellas que son competencia de la Alcaldía, y las que correspondan al Pleno se adoptarán en la primera sesión plenaria que se celebre en nuestro Ayuntamiento. Es hasta donde podemos llegar con las competencias que nos permite la propia ley. Firmado: José Luis Trabanco González, Marta Pravia Pavón, José María González Beovidez, Diego García Nieto

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