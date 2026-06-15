Controlado el incendio de Grado: un retén seguirá con tareas de vigilancia y enfriamiento a lo largo de toda la noche

Controlado el incendio de Grado. Así lo ha comunicado el jefe de zona centro-oeste como director técnico de extinción, al Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias.

Los trabajos realizados a lo largo de este lunes han permitido darlo por controlado a las 19.39 horas, si bien un retén formado por una empresa forestal y Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque moscón realizarán tareas de vigilancia y enfriamiento, según necesidad, a lo largo de toda la noche. Las zonas afectadas son fundamentalmente Anzo y Peñaflor, aunque los vecinos de Sestiello también vieron cerca las llamas.

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Según explica el SEPA, durante todo el día "los dos helicópteros multifunción del organismo autónomo han estado realizando descargas en todo el perímetro y sobre todo en aquellas zonas calientes geolocalizadas, previamente, con la Unidad de Drones del SEPA". Mientras, por tierra, se ha mantenido en tareas de enfriamiento y control del perímetro a dos empresas forestales y bomberos con base en el parque del concejo.