Controlado el incendio de Grado: un retén seguirá con tareas de vigilancia y enfriamiento a lo largo de toda la noche
Durante este lunes dos helicópteros han estado realizando descargas en el perímetro y en aquellas zonas calientes geolocalizadas con los drones
Controlado el incendio de Grado. Así lo ha comunicado el jefe de zona centro-oeste como director técnico de extinción, al Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias.
Los trabajos realizados a lo largo de este lunes han permitido darlo por controlado a las 19.39 horas, si bien un retén formado por una empresa forestal y Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque moscón realizarán tareas de vigilancia y enfriamiento, según necesidad, a lo largo de toda la noche. Las zonas afectadas son fundamentalmente Anzo y Peñaflor, aunque los vecinos de Sestiello también vieron cerca las llamas.
Según explica el SEPA, durante todo el día "los dos helicópteros multifunción del organismo autónomo han estado realizando descargas en todo el perímetro y sobre todo en aquellas zonas calientes geolocalizadas, previamente, con la Unidad de Drones del SEPA". Mientras, por tierra, se ha mantenido en tareas de enfriamiento y control del perímetro a dos empresas forestales y bomberos con base en el parque del concejo.
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