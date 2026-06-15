Hubo una actuación policial desproporcionada y "violenta", "ante un 'Protocolo Cero' la gestión debe ser otra", afirma la edil de IU de Grado

Lorena Álvarez Cabo, la concejala de IU de Grado que se vio envuelta en un altercado con la Policía Local de Oviedo que terminó con su detención ofrece una versión de lo sucedido muy distinta a la de los agentes, a los que ha denunciado por una actuación que considera que fue "equivocada", "desproporcionada" y durante la que habría recibido comentarios impropios como “Sois unas listillas”, “Así sois todas”, “Como tú hay muchas”, “Verás cómo lo vas a pasar en los calabozos”. La edil se pronuncia después de transcurridos varios días desde el suceso, el sábado de la pasada semana, tras verse "sometida a una situación sobrevenida con un gran estrés emocional" y superar "el lapso temporal mínimamente necesario para afrontar todas las consecuencias derivadas de los hechos en los que mi pareja y yo nos vimos envueltos".

Según lo que hasta ahora había trascendido, los agentes de Policía Local de Oviedo habrían acudido a Colloto alertados por testigos de una fuerte discusión entre una pareja y de que el hombre le habría propinado un bofetón. Siempre según la versión policial, la concejala se habría negado a identificarse y habría proferido insultos contra los agentes, como “¡Machirulos, payasos, chulos de mierda!” y habría hecho referencia a su condición de edil en Grado.

El relato de la concejala, que se hizo público este domingo junto con un comunicado de apoyo de la secretaría de Igualdad de IU de Asturias, es otro. Explica que ella y su pareja asistían el sábado de la semana pasada a un evento de carácter social y familiar.

"Durante la celebración, mi pareja sufre una crisis debido a una condición de síndrome Asperger, que nos obliga a salir a la vía pública en pleno estallido. Aquí quiero poner en valor la actuación de unos ciudadanos quienes se encontraban en una terraza próxima. Desde su perspectiva, estaban presenciando una situación de tensión y actuaron movidos por una preocupación perfectamente legítima y avisaron a la policía. Quiero dejar claro que considero que esa es exactamente la conducta que todos los ciudadanos y ciudadanas debemos seguir ante una situación percibida como potencialmente preocupante", explica en un comunicado.

Es después de alertar a la policía cuando "la situación se descontrola totalmente, y lejos de actuar con cautela, coherencia o simplemente atendiendo al 'Protocolo Cero' del que habían sido avisados, lejos de esto se convirtió en una actuación errática y desconcertante, para de inmediato convertirse en desproporcionada, violenta y expeditiva", dice la concejala.

El "Protocolo Cero" es una directriz de actuación policial diseñada para proteger a las víctimas de violencia de género, "orientado a canalizar de manera adecuada la información relativa a minimizar el riesgo de las víctimas en situación de posible desprotección y que manifiestan su deseo de no denunciar hechos que pueden ser constitutivos de un delito en el marco de la violencia de género", según la literalidad que describe la instrucción al respecto del Ministerio de Interior.

La concejala señala que la "única insistencia" de los agentes "era mi identificación, sin dejarme acercarme al coche, aparcado a veinte metros, y sin el más mínimo espacio para el diálogo que la situación requería". A partir de ahí, añade, "y en estado de verdadera perplejidad, se desató una escalada de actuaciones sin ningún rigor, sufriendo hostigamiento por parte de los tres agentes, siendo arrinconada e intimidada, acabando detenida".

"Está claro que hubo una actuación policial incorrecta: ante un 'Protocolo Cero', la gestión por parte de la policía debe ser otra, adecuada a la perspectiva de género. Las malas formas para pedir mi identificación chocan con que uno de los policías me reconociera como concejala de Grau por haber desempeñado sus funciones en este concejo (y así lo manifiesta en el atestado): fue Policía Local en Grau y lógicamente coincidimos en tiempo y espacio de trabajo", destaca la edil.

Afirma además que "las expresiones que hacia mí refirieron dentro del vehículo" fueron "totalmente impropias". La edil sostiene que se trató de comentarios como “Sois unas listillas”, “Así sois todas”, “Como tú hay muchas”, “Verás cómo lo vas a pasar en los calabozos”. "Todo esto lo plantearé en el Juzgado", señala Álvarez Cabo.

Avanza que ha presentado denuncia contra los tres agentes de la Policía Local de Oviedo y pide "respeto" en el proceso. "A partir que aquí, todos los pasos a seguir los realizaré a través de mis abogados y en la búsqueda de la mejor defensa a la que tengo derecho. Evitaré alusión alguna a cualquier hecho o circunstancia que pueda ser relevante jurídicamente", indica.

Asimismo asegura que "no albergo ningún animo de revancha, no comparezco movida por el resentimiento, ni pretendo convertir esto en una batalla contra nadie". "Comparezco porque considero que tengo derecho a que la ciudadanía conozca mi versión de los hechos. Sigo creyendo hoy igual que hace una semana en las instituciones democráticas y en el Estado de derecho. Confío en la justicia", subraya.

También clarifica la edil que "el asunto que inició las actuaciones policiales y la presencia de la Policía Local de Oviedo se ha demostrado que es un error y que causa equivocación en el comportamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". "Dicho error ya ha sido aclarado de forma inmediata y se ha dictado por la juez correspondiente (a fecha 10 de junio de 2026) un auto de sobreseimiento del procedimiento", indica.

"Confío en que, cuando todo este proceso concluya, podamos extraer de él alguna enseñanza útil que contribuya a construir una sociedad más justa y más garantista y respetuosa con la dignidad de todas las personas", finaliza la edil, que también destaca los apoyos recibidos.

"También debo decir que la angustia que me provocaba no poder hacer pública mi versión se ha ido atenuando con el paso de los días gracias a los centenares de llamadas, mensajes y muestras de apoyo que he recibido", concluye.

Por su parte, la secretaria de Igualdad de IU de Asturias, Begoña Collado, se pronuncia en el mismo comunicado que la concejala, mostrándole su apoyo, explicando luego su postura. Señala que la actuación de la coalición se guía por "los principios de cuidados a la persona y a sus necesidades psicológicas tras unos hechos traumáticos para ella y su entorno familiar". Afirma además desde la dirección regional de la coalición que "tendremos y exigimos prudencia y tiempo para que la persona afectada pueda ejercer la mejor de las defensas posibles" y que cuando "la justicia termine su trabajo se tendrán todos los hechos claros que permitirán conclusiones no lesivas para nadie".

"Una interpretación aislada sería injusta, alteraría la naturaleza de la realidad, daría lugar a conclusiones equivocadas y podría dar lugar a una revictimización esta vez protagonizada por una organización, como la nuestra, feminista", dice Collado.

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Incide en su apoyo a Lorena Álvarez Cabo para "que pueda ejercer la mejor defensa posible, que empieza por poder explicarse haciendo pública su versión sobre los hechos que le han sucedido, y que han tenido trascendencia pública".