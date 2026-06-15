IU de Asturias pide "prudencia" ante el caso de la edil de Grado, que no es de "orden público" sino una situación que requiere "perspectiva de género"

"Prudencia" y "cautela". Fuentes de la dirección de IU de Asturias consultadas por este periódico reclaman ambas cosas en relación al caso que afecta a Lorena Álvarez Cabo, edil de la coalición en Grado, a la que el alcalde, José Luis Trabanco, retira sus competencias con el respaldo de la mayoría de sus concejales de gobierno. Las mismas fuentes incidieron en que, a su juicio, no estamos ante "un caso de orden público", sino relacionado con el denominado "Protocolo Cero" y ante el que se "requiere perspectiva de género".

Álvarez Cabo tuvo un altercado con agentes de la Policía Local de Oviedo hace más de una semana, en Colloto. Hasta allí acudieron alertados por testigos que habrían descrito una fuerte discusión entre una pareja y que el hombre le habría dado un bofetón a la mujer. Una vez allí, según la versión policial, ella, que resultó ser la edil de Grado, se habría negado a identificarse y habría insultado a los agentes. Según la versión de la concejala, la actuación policial fue "violenta y desproporcionada" y no se habría ajustado a lo que se define en el denominado "Protocolo Cero".

El "Protocolo Cero" es una directriz de actuación policial diseñada para proteger a las víctimas de violencia de género, "orientado a canalizar de manera adecuada la información relativa a minimizar el riesgo de las víctimas en situación de posible desprotección y que manifiestan su deseo de no denunciar hechos que pueden ser constitutivos de un delito en el marco de la violencia de género", según la literalidad que describe la instrucción al respecto del Ministerio de Interior.

Aunque la propia edil desvincula lo sucedido de una agresión de género y el juzgado habría archivado el procedimiento en lo que respecta a este aspecto, sí sostiene que la actuación de los agentes debería haber estado guiada por ese protocolo, puesto que acudieron alertados por una supuesta situación de ese tipo y en la que cabría haberlo aplicado, según la argumentación que se está empleando en este extremo.

Retirada de competencias

Tras una espera de más de una semana para dar tiempo a que la afectada gestionase la situación y una vez que además ella se ha pronunciado públicamente a través de un comunicado, el Alcalde y cuatro concejales de gobierno de IU han hecho público este lunes otro en el que anuncian la retirada de competencias a la concejala y manifiestan su decepción por la posición mantenida por IU de Asturias ante este caso.

Sobre esta crítica a la actuación de los responsables autonómicos de la coalición, fuentes de la dirección de IU Asturias consultadas por este periódico no han hecho consideraciones y, en relación al caso que afecta a la edil, han remitido a las declaraciones ya realizadas a LA NUEVA ESPAÑA por parte del coordinador general, Ovidio Zapico. Preguntado por el caso hace unos días durante un acto en Noreña, Zapico ya se refirió al "Protocolo Cero".

"Yo creo que todo este proceso lo hay que analizar y, se está haciendo, con mucha calma, con mucha cautela. No podemos olvidar, y es muy importante lo que voy a decir, que todo este suceso se inicia ante una reacción de la policía, ante una situación de un protocolo de tolerancia cero de violencia de género. Y, por lo tanto, a partir de ahí hay que tener yo creo que mucha mucha cautela, ser muy respetuosos en todo el proceso, y en definitiva creo que no podemos de manera inicial culpar a una mujer que es una presunta víctima de una agresión de género y convertirla en culpable. Eso de manera inicial", dijo entonces Ovidio Zapico al respecto.