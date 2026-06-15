Última hora del incendio en Grado: la zona norte está controlada y en el área sur habrá drones para localizar puntos calientes

"Esta noche ya la pasamos bien, tranquilos, los efectivos continuaron trabajando durante toda la noche, con brigadas que estuvieron arriba y abajo", comenta Edelmiro González, vicealcalde pedáneo de Sestiello, en Grado, una de las localidades que junto a Peñaflor y Anzo se vieron afectadas por un pavoroso incendio declarado el pasado sábado, que ya ha sido estabilizado. La calma ha llegado a la parroquia tras dos días de angustia.

Según informa el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, tras permanecer toda la noche en labores de extinción, a primera hora de la mañana se ha procedido a relevar al personal, cuyos trabajos se centran fundamentalmente en continuar con labores de enfriamiento y control del perímetro. A estas horas se mantienen en el incendio efectivos de Bomberos con base en Grado y dos empresas forestales.

Al frente el dispositivo se encuentra el jefe de zona centro-oeste que, a primera hora de esta mañana, ha comunicado que el perímetro norte continua estable, sin humo y extinguido. La zona sur presenta algunas zonas calientes por lo que se ha movilizado la Unidad de Drones del SEPA para localizar estos puntos y movilizar, si la meteorología lo permite, a posteriori, medios aéreos de Bomberos de Asturias.

Las labores se centraron esta madrugada en un ataque por contrafuego para asegurar una franja de 50 metros en el sector oeste, hacia Peñaflor. Una actuación en la que participaron efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) de los parques de Grado, La Morgal y Proaza, junto a integrantes de dos empresas forestales.

Una medida que se sumó a las actuaciones de control del perímetro, vigilancia y protección de viviendas, además de refrigerar los puntos calientes con riesgo, una vez que se dio por estabilizado el incendio, en el que también ayudaron a su extinción varias ganaderías de Grado y Las Regueras.

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"Ya está controlado y todo más tranquilo, la gente está contenta por los medios que hubo y la colaboración de personas como los ganaderos, hubo muchos medios y fue lo que permitió controlar el incendio", destaca Chema González, presidente de la Asociación Vecinal y Cultural "San Juan" de Peñaflor.