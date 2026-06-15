Vuelca un camión de Bomberos en una curva de la AS-311 en Grado, tras acudir a una intervención por un turismo accidentado

Un camión de Bomberos de Asturias volcó anoche en la carretera AS-311, entre las localidades de San Miguel y El Llanón, en Grado, cuando regresaba de una intervención por un coche accidentado en la citada vía.

Según el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), no se produjeron heridos entre los efectivos y no se halló ningún ocupante en el turismo por el que acudieron a la zona. Asimismo informan de que la recogida del vehículo de Bomberos llevará "un tiempo", dado que se necesita una grúa de grandes dimensiones para su retirada debido a las condiciones orográficas de la zona.

El aviso para alertar de la presencia de un coche caído junto a una curva de la AS-311, que une la villa moscona con el concejo de Yernes y Tameza, se produjo a las 01.08 horas de la pasada madrugada. Un vecino llamó al 112 alertando del siniestro e indicó que desconocía si había ocupantes en el interior.

Rápidamente se movilizó una dotación de Bomberos de Asturias con base en el parque de Pravia que acudió con el camión, en el que iba un efectivo, y con un furgón multisocorro, con dos profesionales abordo. De camino recibieron otro aviso señalando que no había personas en el turismo. Si bien, por protocolo, el dispositivo continuó para verificar los hechos.

Al llegar al lugar, los bomberos desplazados comprobaron que no había ocupantes en el turismo y procedieron a rastrear la zona en busca de posibles heridos. Si bien, tras realizar una minuciosa inspección no hallaron a ninguna persona. Tras asegurar el área donde se encontraba el coche, procedieron a su retirada tras dar aviso a la base de La Morgal.

Fue en el descenso para regresar al parque praviano cuando se produjo el accidente del camión de Bomberos, que iba delante del furgón multisocorro. Fueron los propios compañeros los que auxiliaron de inmediato al conductor, que salió ileso del percance por una ventanilla.

Curva muy cerrada y mala calzada

El incidente se produjo en una curva muy cerrada entre las localidades de San Miguel y El Llanón, quedando encajado el camión en el reguero Villaniana, que atraviesa la carretera en su discurrir hacia el río Cubia. Tras el rescate al compañero, los bomberos procedieron a asegurar la zona, que quedó balizada con conos y cintas para advertir el peligro por la presencia del vehículo.

Los vecinos de la zona y del cercano concejo tamezano se sorprendieron esta mañana al encontrarse con el camión de Bomberos volcado en la zona, aunque está fuera de la calzada.

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Los habitantes de la zona denuncian que la vía está muy deteriorada, llena de baches y hundimientos que acusan el paso de los vehículos y el tiempo. Los vecinos reclaman desde hace tiempo su reparación integral.