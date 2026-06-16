Más de 5.000 euros para apoyar a los enfermos de ELA: Grado entrega la suma recaudada en el curso de kárate solidario

El polideportivo de Grado acogió el pasado 30 de mayo el curso benéfico “Dale un golpe a la ELA” para recaudar fondos destinados a la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Asturias (ELA Principado). Y la iniciativa, con el impulso del Club Karate Lino y la colaboración del Ayuntamiento, logró recaudar 5.122 euros que ya han sido entregados a sus destinatarios en un pequeño acto que tuvo lugar en el Consistorio, con presencia del alcalde, José Luis Trabanco, los deportista Lino Gómez y Óscar Vázquez, y miembros del colectivo: Nicanor Llosa Rodríguez, y su presidenta, María José Álvarez.

La cita celebrada en el equipamiento de Grado fue un verdadero espectáculo deportivo, con unos 200 karatecas y numeroso público. El curso lo impartieron el exseleccionador nacional y campeón mundial, Lino Gómez, el seleccionador nacional y campeón del mundo, Iván Leal; el también seleccionador nacional y campeón del mundo, Óscar Vázquez; el medallista de plata olímpica Damián Quintero; la medallista mundial Paola García; y el campeón del mundo, Raúl Martín.