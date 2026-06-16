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Así carga en la piscina de Grado el helicóptero que trabaja en la extinción del fuego de Cabruñana

El fuego habría comenzado cerca de la carretera y de momento no hay viviendas cerca

VÍDEO: Un helicópetro recarga agua en una piscina para apagar el incendio de Grado

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J. A./P. T.

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Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

Un nuevo incendio afecta a Grado apenas 24 horas después de controlado el de Peñaflor y Anzo. En esta ocasión la zona donde se ha registrado el fuego es la de Cabruñana, monte arriba desde la carretera.

Las cargas de agua del helicóptero en la piscina exterior de la villa han generado gran expectación entre los vecinos, muchos de ellos asomados a las ventanas de los edificios próximos alertados por el ruido de las aspas, y que no han dudado en grabar una escena singular.

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La zona del fuego de Cabruñana habría comenzado cerca de la fuente de la carretera Nacional, según indican algunos vecinos. Las llamas están alejadas de núcleos de viviendas de momento.

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