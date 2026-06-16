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Desactivado el Plan de Incendios Forestales del Principado una vez controlado el de Grado, que tuvo en vilo a las localidades de Anzo y Peñaflor

El fuego se declaró el sábado y el Centro de Coordinación de Emergencias recibió el primer aviso a las 13.25 horas

Un helicóptero, cargando en el embalse de la zona, este pasado 14 de junio

Un helicóptero, cargando en el embalse de la zona, este pasado 14 de junio / Imanol Rimada - Europa Press

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Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha desactivado a las 07.59 horas de este martes el Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA) una vez controlado el que afectó a la zona de Anzo y Peñaflor. El fuego se declaró el pasado sábado y tuvo en vilo a los vecinos de estas dos localidades mosconas cercanas a la villa.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el primer aviso del incendio a las 13.25 horas del sábado y hasta este lunes por la tarde el operativo responsable de la extinción no lo dio por controlado.

El sábado, dadas las condiciones meteorológicas, con altas temperaturas, y con este incendio forestal de Grado, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, había declarado a las 15.51 horas el paso a Fase de Emergencia en Situación 1 del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA).

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En situación 1 se enmarcan emergencias "que por su evolución pueden afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal y pueden ser controlados con los medios y recursos del plan de la comunidad autónoma o para cuya extinción se precise incorporar medios extraordinarios".

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