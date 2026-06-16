Desactivado el Plan de Incendios Forestales del Principado una vez controlado el de Grado, que tuvo en vilo a las localidades de Anzo y Peñaflor
El fuego se declaró el sábado y el Centro de Coordinación de Emergencias recibió el primer aviso a las 13.25 horas
El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha desactivado a las 07.59 horas de este martes el Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA) una vez controlado el que afectó a la zona de Anzo y Peñaflor. El fuego se declaró el pasado sábado y tuvo en vilo a los vecinos de estas dos localidades mosconas cercanas a la villa.
El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el primer aviso del incendio a las 13.25 horas del sábado y hasta este lunes por la tarde el operativo responsable de la extinción no lo dio por controlado.
El sábado, dadas las condiciones meteorológicas, con altas temperaturas, y con este incendio forestal de Grado, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, había declarado a las 15.51 horas el paso a Fase de Emergencia en Situación 1 del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA).
En situación 1 se enmarcan emergencias "que por su evolución pueden afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal y pueden ser controlados con los medios y recursos del plan de la comunidad autónoma o para cuya extinción se precise incorporar medios extraordinarios".
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente altavoz inalámbrico más barato del mercado: de estética retro y perfecto para llevar a cualquier parte
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 9,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los potentes auriculares inalámbricos más baratos del mercado: disponibles por menos de 20 euros
- Multado con 200 euros por conducir con la baliza v-16 pero no llevar en el maletero el elemento mecánico circular obligatorio en caso de accidente: la Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera
- Un camionero herido al caer con su camión cisterna con gas desde la Autovía del Cantábrico a la carretera nacional en Lué (Colunga): el riesgo de explosión obliga a cortar la Autovía y la nacional
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de jardín de 4 piezas más barato del mercado: gran comodidad de asiento gracias a la agradable tapicería textil de soporte
- Las Regueras, rota de dolor por el fatal accidente de tractor del domingo: 'No hay justicia, toda la vida trabajando para acabar así
- Fallece un hombre de 57 años en Las Regueras al caer al río tras volcar en una máquina empacadora