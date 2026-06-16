Desactivado el Plan de Incendios Forestales del Principado una vez controlado el de Grado, que tuvo en vilo a las localidades de Anzo y Peñaflor

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha desactivado a las 07.59 horas de este martes el Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA) una vez controlado el que afectó a la zona de Anzo y Peñaflor. El fuego se declaró el pasado sábado y tuvo en vilo a los vecinos de estas dos localidades mosconas cercanas a la villa.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el primer aviso del incendio a las 13.25 horas del sábado y hasta este lunes por la tarde el operativo responsable de la extinción no lo dio por controlado.

El sábado, dadas las condiciones meteorológicas, con altas temperaturas, y con este incendio forestal de Grado, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, había declarado a las 15.51 horas el paso a Fase de Emergencia en Situación 1 del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA).

En situación 1 se enmarcan emergencias "que por su evolución pueden afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal y pueden ser controlados con los medios y recursos del plan de la comunidad autónoma o para cuya extinción se precise incorporar medios extraordinarios".