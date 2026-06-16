El fuego ataca sin parar en Grado y se busca a los incendiarios: tras controlar el foco de Peñaflor, surgen otros dos en menos de 3 horas

Apenas un día después de que se diese por extinguido el incendio que afectó a Peñaflor, Anzo y Sestiello, en Grado, se han declarado dos nuevos fuegos en Cabruñana y San Pelayo Sienra en el transcurso de tres horas. Los efectivos de Bomberos de Asturias trabajan a destajo para controlar el perímetro de ambos que, por el momento, no afectan a viviendas. Además, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, la investigación sospecha que se trata de quemas provocadas, ya que los tres fuegos comenzaron a pie de carretera. Están buscando al posible autor o autores de los hechos.

Tras dar por extinguido el incendio de la parroquia de Peñaflor el pasado lunes, este martes, en torno a las 16.20 horas, comenzó a arder un monte bajo en Cabruñana y, a las 19.46 horas, en San Pelayo Sienra. En ambos casos, y al igual que en el incendio del pasado fin de semana, los focos de origen se sitúan cercanos a las vías de comunicación.

En el primer caso, el fuego se produjo en las cercanías del punto kilométrico 436,800 de la carretera nacional 634, que se encuentra abierta con un solo carril tras permanecer cerrada durante dos horas en un tramo de cuatro kilómetros para facilitar las labores de extinción. El área se ubica entre la cantera y la localidad de Cabruñana, cerca de la fuente. La zona boscosa se encuentra rodeada por las parroquias de Cabruñana, San Juan de Villapañada y El Fresno.

El incendio de Cabruñana, en Grado, desde Los Llanos. / Sara Arias

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) desplazó un amplio operativo con un helicóptero de Bomberos de Asturias, que trabajó a destajo durante toda la tarde realizando las cargas de agua en el vaso de la piscina municipal de verano y en el río Nalón. También acudieron efectivos de los parques de Grado, Proaza, Pravia, La Morgal y dos cuadrillas de empresas forestales. Asimismo se desplazó la Unidad de Drones.

Operativo de Bomberos de Asturias en el incendio de San Pelayo Sienra (Grado). / Sara Arias

Algo más de tres horas después, el SEPA recibió un nuevo aviso alertando de la presencia de un foco de llamas en la cuneta de la vía que une las localidades de Reconco y Vega de Anzo, a la altura de San Pelayo Sienra. Fueron varios vecinos los que se percataron de la presencia de llamas y humo al pasar por la zona, dando aviso al 112.

Según testigos presenciales, las llamas estuvieron contenidas durante la primera hora. Si bien, en cuanto llegaron a la zona boscosa, el fuego se extendió hacia la zona de La Caborna. Este segundo incendio en el día motivó que se desplazasen otros equipos desde Proaza y La Morgal. En ambos incendios está presente el jefe de zona de Bomberos de Asturias para coordinar las labores.

Los investigadores reunidos cerca del incendio de San Pelayo Sienra (Grado) tras reunir las primeras pesquisas. / Sara Arias

Además de los servicios de extinción de incendios, también se encontraban agentes de investigación medioambiental del Principado de Asturias, Guardia Civil y Policía Local para tratar de esclarecer los hechos. Asimismo, un helicóptero de la Benemérita sobrevoló la villa moscona y las zonas cercanas a los incendios en las últimas horas del día.