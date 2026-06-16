Otro incendio en Grado, esta vez en la zona de Cabruñana: un gran operativo trabaja ya en la zona para atajarlo
El fuego se habría declarado esta tarde, en el monte junto a la carretera
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Grado
Otro incendio en Grado, esta vez en la zona de Cabruñana. Los efectivos de Bomberos ya trabajan en la zona apoyados por medio aéreos: un helicóptero carga en el vaso de la piscina exterior de la villa, en la zona de El Casal, desde las seis y media de esta tarde.
Apenas había pasado el susto por el incendio y la pena por el monte calcinado en Peñaflor y Anzo, que se dio por controlado ayer, cuando sde produce este nuevo siniestro que está afectando a zona de monte pegada a la carretera.
El fuego no está cerca de ningún núcleo de viviendas.
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