Otro incendio en Grado, esta vez en la zona de Cabruñana: un gran operativo trabaja ya en la zona para atajarlo

Otro incendio en Grado, esta vez en la zona de Cabruñana. Los efectivos de Bomberos ya trabajan en la zona apoyados por medio aéreos: un helicóptero carga en el vaso de la piscina exterior de la villa, en la zona de El Casal, desde las seis y media de esta tarde.

Apenas había pasado el susto por el incendio y la pena por el monte calcinado en Peñaflor y Anzo, que se dio por controlado ayer, cuando sde produce este nuevo siniestro que está afectando a zona de monte pegada a la carretera.

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El fuego no está cerca de ningún núcleo de viviendas.