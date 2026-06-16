El PP pide que IU exija el acta a Lorena Cabo y sugiere al Alcalde que se pase con sus concejales al Grupo mixto: "Si lo hace, no le faltará estabilidad para concluir el mandato"
"Ha llegado el momento de tomar decisiones claras y asumir responsabilidades sin prolongar una situación que genera desconcierto entre muchos vecinos", dice los populares
El Partido Popular de Grado insta al equipo de gobierno de IU "a actuar con valentía, determinación y coherencia para cerrar definitivamente" el caso de la concejala Lorena Cabo, cuyas competencias le han sido retiradas por el alcalde, José Luis Trabanco, después de que acabase detenida tras un altercado con la Policía Local de Oviedo. Los populares, en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA, consideran necesario que abandone la Corporación por voluntad propia o, en caso contrario, emplazan a que se le conmine a entregar su acta de concejal.
"Si la pérdida de confianza política es suficiente para retirarle todas sus competencias, resulta difícil justificar que continúe ocupando un acta de representación pública. Ha llegado el momento de tomar decisiones claras y asumir responsabilidades sin prolongar una situación que genera desconcierto entre muchos vecinos", señala el PP ya en un comunicado que hizo público esta mañana.
Los populares llegan al extremo de plantearle al Alcalde y a los cuatro concejales que le respaldan que dejen IU y se pasen al Grupo mixto, y afirman que en ese caso están dispuestos a proporcionar "estabilidad" para finalizar el mandato.
"Si el Alcalde adopta las decisiones necesarias para restablecer la normalidad institucional y garantizar el correcto funcionamiento del Ayuntamiento, no le faltará estabilidad para concluir el mandato. El Partido Popular actuará con responsabilidad y sentido institucional, facilitando desde la oposición y con sus votos aquellas medidas que resulten necesarias para preservar la gobernabilidad y los intereses de los vecinos de Grado", dicen los populares a través de un comunicado emitido este martes a primera hora.
Los populares estiman necesario que IU Grado exija a Lorena Cabo que entregue su acta de concejal. Una reclamación que correspondería a la dirección autonómica de la organización. "Resulta difícil entender que una concejala apartada de todas sus responsabilidades de gobierno continúe representando a los vecinos de Grado desde su cargo electo. La decisión parece quedarse a medio camino y genera una contradicción que merece una explicación clara".
Para el partido de oposición, lo sucedido en los últimos días en torno al equipo de gobierno de IU "ha puesto de manifiesto una evidente falta de unidad y de criterio común dentro del gobierno municipal". En ese sentido, apuntan que los vecinos han recibido "mensajes distintos, decisiones sucesivas y una gestión que ha transmitido más incertidumbre que confianza".
Asimismo en el PP consideran que todo ello "abre un escenario complejo para el futuro del gobierno municipal". "Cuando un equipo de gobierno proyecta dudas sobre su cohesión interna y sobre su capacidad para afrontar una crisis con una posición clara y compartida, inevitablemente se resiente la confianza de los ciudadanos", señalan.
A continuación se reproduce íntegro el comunicado del PP de Grado:
El PP de Grado pide a IU una solución definitiva y ofrece responsabilidad para garantizar la gobernabilidad
La decisión de retirar todas las competencias a la concejala Lorena Cabo evidencia la gravedad de la situación y confirma que el propio gobierno municipal ha considerado necesario adoptar medidas políticas. Sin embargo, resulta difícil entender que una concejala apartada de todas sus responsabilidades de gobierno continúe representando a los vecinos de Grado desde su cargo electo.
La decisión parece quedarse a medio camino y genera una contradicción que merece una explicación clara. Tampoco ayuda a reforzar la confianza de los vecinos el tiempo que ha tardado el gobierno municipal en adoptar una decisión. Durante más de una semana los ciudadanos han asistido a silencios, anuncios de pronunciamientos que no llegaban y una evidente falta de claridad sobre la posición del equipo de gobierno ante una situación de esta relevancia.
Más allá de este caso concreto, lo sucedido durante los últimos días ha puesto de manifiesto una evidente falta de unidad y de criterio común dentro del gobierno municipal.
Los vecinos han asistido a mensajes distintos, decisiones sucesivas y una gestión que ha transmitido más incertidumbre que confianza. Esta situación abre además un escenario complejo para el futuro del gobierno municipal. Cuando un equipo de gobierno proyecta dudas sobre su cohesión interna y sobre su capacidad para afrontar una crisis con una posición clara y compartida, inevitablemente se resiente la confianza de los ciudadanos.
Por ello, creemos que Izquierda Unida de Grado debe aclarar definitivamente cuál es su posición respecto a la continuidad de la concejala. Si la pérdida de confianza política es suficiente para retirarle todas sus competencias, resulta difícil justificar que continúe ocupando un acta de representación pública. Ha llegado el momento de tomar decisiones claras y asumir responsabilidades sin prolongar una situación que genera desconcierto entre muchos vecinos.
Los representantes públicos deben estar a la altura de la responsabilidad que les han confiado los ciudadanos. La ejemplaridad, la coherencia y la transparencia son principios que deben presidir cualquier actuación política, especialmente en momentos de dificultad. Al mismo tiempo, queremos trasladar un mensaje de tranquilidad a los vecinos de Grado.
El Partido Popular no contribuirá a generar más inestabilidad ni permitirá que los intereses del concejo queden condicionados por una crisis interna del gobierno municipal. Por ello, animamos al alcalde a actuar con valentía, determinación y coherencia para cerrar definitivamente esta situación. Las soluciones a medias solo prolongan la incertidumbre y alimentan las dudas de los vecinos sobre la capacidad del gobierno municipal para afrontar esta crisis.
Estamos convencidos de que el interés de Grado debe situarse por encima de cualquier consideración partidista o interna. Por eso queremos trasladar un mensaje claro: si el alcalde adopta las decisiones necesarias para restablecer la normalidad institucional y garantizar el correcto funcionamiento del Ayuntamiento, no le faltará estabilidad para concluir el mandato.
El Partido Popular actuará con responsabilidad y sentido institucional, facilitando desde la oposición y con sus votos aquellas medidas que resulten necesarias para preservar la gobernabilidad y los intereses de los vecinos de Grado. Los vecinos de Grado merecen explicaciones claras, decisiones coherentes y un Ayuntamiento capaz de transmitir estabilidad, confianza y seguridad en la gestión.
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