El PP pide que IU exija el acta a Lorena Cabo y sugiere al Alcalde que se pase con sus concejales al Grupo mixto: "Si lo hace, no le faltará estabilidad para concluir el mandato"

El Partido Popular de Grado insta al equipo de gobierno de IU "a actuar con valentía, determinación y coherencia para cerrar definitivamente" el caso de la concejala Lorena Cabo, cuyas competencias le han sido retiradas por el alcalde, José Luis Trabanco, después de que acabase detenida tras un altercado con la Policía Local de Oviedo. Los populares, en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA, consideran necesario que abandone la Corporación por voluntad propia o, en caso contrario, emplazan a que se le conmine a entregar su acta de concejal.

"Si la pérdida de confianza política es suficiente para retirarle todas sus competencias, resulta difícil justificar que continúe ocupando un acta de representación pública. Ha llegado el momento de tomar decisiones claras y asumir responsabilidades sin prolongar una situación que genera desconcierto entre muchos vecinos", señala el PP ya en un comunicado que hizo público esta mañana.

Los populares llegan al extremo de plantearle al Alcalde y a los cuatro concejales que le respaldan que dejen IU y se pasen al Grupo mixto, y afirman que en ese caso están dispuestos a proporcionar "estabilidad" para finalizar el mandato.

"Si el Alcalde adopta las decisiones necesarias para restablecer la normalidad institucional y garantizar el correcto funcionamiento del Ayuntamiento, no le faltará estabilidad para concluir el mandato. El Partido Popular actuará con responsabilidad y sentido institucional, facilitando desde la oposición y con sus votos aquellas medidas que resulten necesarias para preservar la gobernabilidad y los intereses de los vecinos de Grado", dicen los populares a través de un comunicado emitido este martes a primera hora.

Los populares estiman necesario que IU Grado exija a Lorena Cabo que entregue su acta de concejal. Una reclamación que correspondería a la dirección autonómica de la organización. "Resulta difícil entender que una concejala apartada de todas sus responsabilidades de gobierno continúe representando a los vecinos de Grado desde su cargo electo. La decisión parece quedarse a medio camino y genera una contradicción que merece una explicación clara".

Para el partido de oposición, lo sucedido en los últimos días en torno al equipo de gobierno de IU "ha puesto de manifiesto una evidente falta de unidad y de criterio común dentro del gobierno municipal". En ese sentido, apuntan que los vecinos han recibido "mensajes distintos, decisiones sucesivas y una gestión que ha transmitido más incertidumbre que confianza".

Asimismo en el PP consideran que todo ello "abre un escenario complejo para el futuro del gobierno municipal". "Cuando un equipo de gobierno proyecta dudas sobre su cohesión interna y sobre su capacidad para afrontar una crisis con una posición clara y compartida, inevitablemente se resiente la confianza de los ciudadanos", señalan.

A continuación se reproduce íntegro el comunicado del PP de Grado: