Calma tensa en la política moscona, a la espera de un movimiento de IU de Asturias y de la convocatoria a la militancia

Calma tensa en la situación política que afecta al Ayuntamiento de Grado y toca de lleno a la dirección autonómica de la coalición. El escenario que se ha creado a partir del altercado de la concejala Lorena Álvarez Cabo con la Policía Local de Oviedo, el pasado 6 de junio, está completamente abierto y a la espera de algún movimiento que determine el desenlace en el ámbito de la organización.

Este martes, el día después de conocerse que el alcalde, José Luis Trabanco, retiraba todas sus competencias a la edil, con el apoyo de la mayor parte del grupo municipal, ni los miembros de este ni ningún responsable de IU de Asturias quisieron hacer comentarios públicos. Exteriormente, se baja el volumen. Pero internamente hay agitación y se habla mucho. Incluso hay quienes creen que se intentará pasar factura al regidor moscón por su determinación.

El contexto de la crisis política actual se desencadena a partir de lo que ocurre el 6 de junio. Ese día la concejala se encuentra con su pareja en Colloto y, según lo que ha trascendido, testigos avisan a la Policía Local de Oviedo de que estaría produciéndose una fuerte discusión entre ambos y que el hombre le habría propinado un bofetón a la mujer.

Según la versión policial, ella se habría negado a identificarse y habría insultado a los agentes con expresiones tales como «machirulos» o «payasos». Según la de la edil, ella escuchó manifestaciones como «sois todas unas listillas» o «verás cómo lo vas a pasar en los calabozos» y la actuación de los agentes fue «violenta», no ajustada al motivo por el que inicialmente habrían acudido, es decir, un supuesto caso de violencia de género.

La concejala ha desvinculado el episodio de una agresión de género y detalló este domingo en un comunicado su relato de lo sucedido, refiriéndose a que su pareja padece síndrome de Asperger, lo que puede condicionar algunas situaciones. Indicaba además que el procedimiento judicial por esa vía, el de la violencia de género, había sido ya sobreseído.

"No puede aislarse"

Sin embargo, es un aspecto relacionado con las situaciones de violencia de género donde está uno de los puntos en los que sostiene su defensa y en el que se apoya también IU de Asturias. De manera muy resumida, el planteamiento es que los agentes acudieron para atender una supuesta agresión de género y no habrían aplicado el procedimiento adecuado, sino que ella acabó detenida.

IU de Asturias defiende que el punto de inicio de la situación fue una presunta agresión de género, que ese fue el motivo por el que acudieron los agentes. Y que todo lo que sucede después «no puede aislarse» de ese hecho, es decir de un comportamiento, a su juicio, erróneo de la policía, tras el que se produce toda la situación posterior.

Fuentes consultadas por este periódico se refieren asimismo a que los estatutos y los principios de la coalición anteponen la condición de víctima a cualquier otra circunstancia, incluida una de orden público, si bien IU ha señalado días atrás que no se trató de un altercado de este último tipo, sino de una situación que requiere aplicar la «perspectiva de género». Hay que evitar la «revictimización», inciden desde la coalición.

Ámbito privado

Tras esperar más de una semana para dar tiempo a la gestión de una situación de indudable dureza y, a la vista de que la edil afectada no consideró que la situación fuese un caso de agresión de género, la mayor parte del grupo municipal acordó fijar su posición.

«Al no tratarse, según la propia concejala, de un episodio de violencia de género y no ser una circunstancia acaecida en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, la situación que ha vivido con la Policía Local de Oviedo entendemos que es una circunstancia del ámbito privado, que debe dirimirse en los juzgados (lo contrario no lo entenderíamos), pero siempre dando un paso al lado por coherencia y responsabilidad política», indicaron en un comunicado el regidor y los ediles Marta Pravia, Cristina Coalla, Diego García y Chema González.

Cinco de los siete ediles

Son cinco de los siete ediles con los que IU gobierna con mayoría absoluta en Grado. Los dos restantes son la concejala afectada, y María José Miranda, que no solo es edil, sino también coordinadora de IU de Grado, secretaria de Organización de IU de Asturias y jefa de gabinete en la consejería de Ordenación del Territorio. El consejero es Ovidio Zapico, por otro lado coordinador general de la coalición en el Principado.

La decisión de retirar las competencias a Lorena Cabo no ha sentado bien en la dirección autonómica. «No debería haber tanta prisa», «no se debe ceder a las presiones», son algunas de las consideraciones que se apuntan. Y se deja caer una idea en relación a la decisión del regidor y del grupo municipal de apartar a la concejala. Recuerdan que la «potestad disciplinaria» es de la comisión colegiada y que ni un Alcalde, ni grupo municipal o cargo institucional podrían adoptar por sí solos decisiones de este tipo.

Acerca de por qué la coordinadora local, María José Miranda, aún no ha convocado una asamblea para hablar a los militantes de la situación, pese a que se está reclamando por parte de algunos, la explicación es que había que dar tiempo a la compañera afectada para recuperarse y dar su versión de lo sucedido. Habrá asamblea, se dice, pero todavía no hay fecha.

«En este Grupo Municipal defendemos la tolerancia cero con la violencia de género y no debemos olvidar que los representantes públicos debemos utilizar este concepto con el rigor y el respeto que se merece, no a la ligera y, menos aún, como excusa», se puede leer en el comunicado que el lunes hizo público el Alcalde y cuatro de sus concejales.