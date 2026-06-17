El incendio en San Pelayo Sienra, en Grado, controlado desde esta madrugada mientras que el de Cabruñana sigue activo

El fuego declarado este martes en el monte de San Pelayo Sienra, en Grado, ha sido dado por controlado mientras que el incendio forestal en Cabruñana permanece activo. Los efectivos de Bomberos de Asturias, con la colaboración de cuadrillas forestales, trabajaron durante toda la madrugada en la extinción y cavando zanjas para hacer cortafuegos y evitar la propagación de las llamas.

Así lo señala el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) que detalla que en el incendio activo de Cabruñana están operando esta mañana dotaciones de efectivos de los parques de La Morgal y Proaza y un equipo de una empresa forestal.

Los dos incendios se produjeron este pasado martes en un intervalo de tres horas de tiempo, comenzando ambos a pie de carretera al igual que en el fuego que afectó a la parroquia de Peñaflor el pasado fin de semana, ya controlado. Unos indicios que hacen sospechar de que se trata de quemas provocadas al estar el origen en cunetas y haberse producido con muy pocas horas de diferencia.

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La carretera Nacional 634, afectada por el incendio de Cabruñana, permanece abierta con un solo carril regulado por semáforos.