El incendio en San Pelayo Sienra, en Grado, controlado desde esta madrugada mientras que el de Cabruñana sigue activo
El Servicio de Emergencias del Principado informa que efectivos de La Morgal y Proaza continúan trabajando en la zona en la que persiste el fuego
El fuego declarado este martes en el monte de San Pelayo Sienra, en Grado, ha sido dado por controlado mientras que el incendio forestal en Cabruñana permanece activo. Los efectivos de Bomberos de Asturias, con la colaboración de cuadrillas forestales, trabajaron durante toda la madrugada en la extinción y cavando zanjas para hacer cortafuegos y evitar la propagación de las llamas.
Así lo señala el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) que detalla que en el incendio activo de Cabruñana están operando esta mañana dotaciones de efectivos de los parques de La Morgal y Proaza y un equipo de una empresa forestal.
Los dos incendios se produjeron este pasado martes en un intervalo de tres horas de tiempo, comenzando ambos a pie de carretera al igual que en el fuego que afectó a la parroquia de Peñaflor el pasado fin de semana, ya controlado. Unos indicios que hacen sospechar de que se trata de quemas provocadas al estar el origen en cunetas y haberse producido con muy pocas horas de diferencia.
La carretera Nacional 634, afectada por el incendio de Cabruñana, permanece abierta con un solo carril regulado por semáforos.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente altavoz inalámbrico más barato del mercado: de estética retro y perfecto para llevar a cualquier parte
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo eléctrico de limpieza más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 9,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los potentes auriculares inalámbricos más baratos del mercado: disponibles por menos de 20 euros
- Multado con 200 euros por conducir con la baliza v-16 pero no llevar en el maletero el elemento mecánico circular obligatorio en caso de accidente: la Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera
- Luto académico en Oviedo: fallece de manera repentina en plena calle Laura Barrientos, profesora de la Casa de las Lenguas
- Pánico en la 'Y': detenido tras circular varios kilómetros en sentido contrario
- Adiós a las ZBE y a las etiquetas polémicas: 'Anulación de oficio de todas las multas impuestas en las Zonas de Bajas Emisiones