Medalla Ulises para el "Aula de las Metáforas" de Grado: "La poesía sigue estando en los momentos importantes de la vida"

“Es un premio muy guapo por venir del mundo literario, y por el homenaje a esta historia tan hermosa y de amor que comenzó hace 25 años”. Fernando Beltrán, transmitió así su emoción tras recibir la medalla “Ulises” de Literatura para el “Aula de las Metáforas”, con su sede en Grado. “La poesía sigue estando en los momentos importantes de la vida. Sabemos que es un mundo frágil, pero es una fragilidad sin la que no podemos vivir”, enfatizó en el acto de entrega del reconocimiento, que tuvo lugar este martes, en la Librería Matadero Uno de Oviedo.

El jurado del “Círculo de la Calle Ulises”, institución constituida en 2019 e integrada por un selecto grupo de autores, justificó su decisión de darle el premio a “El Aula de las Metáforas” porque “desde su creación ha supuesto una aportación al universo de la poesía tomando siempre en consideración las muy variadas geografías, vertientes y posibilidades que esta contiene y ofrece”.

El jurado lo integraban los autores Jorge Ordaz, Fernando Fonseca, Javier Lasheras, Ernesto Colsa, Leticia Sánchez Ruiz, Yasmina Álvarez y José Havel. En su fallo incidieron también en que con esta biblioteca dedicada exclusivamente a la poesía en Grado “se ha creado un espacio feraz y permanente para el encuentro con la palabra poética”. Y añaden que "en esta comunión pacífica y relevadora, es donde la metáfora se manifiesta como una entidad seminal que alumbra, duda y desvela tanto los abismos y virtudes como los misterios de nuestra existencia”.

La distinción, una sorpresa

Por parte del "El Aula de la Metáforas" acudieron también al acto de entrega de la medalla en Oviedo Leopoldo Sánchez, su director; y otros integrantes del Patronato de la Fundación, como el alcalde del concejo, José Luis Trabanco, o Gustavo Adolfo Fernández, Covadonga Santianes, Manuel García Rubio o el edil Diego García Nieto.

Los escritores Jorge Ordaz y Francisco García Pérez fueron los escritores galardonados anteriormente, con las dos primeras medallas “Ulises”. "Ha sido una sorpresa, algo totalmente inesperado. Algo en lo que no te has presentado, ni tienes expectativa, te hace mucha más ilusión cuando te llega la sorpresa”, resaltó Fernando Beltrán.

Por la izquierda, los integrantes de la Fundación “Aulas de las Metáforas” junto a componentes del jurado del “Círculo de la Calle Ulises”, Manuel García Rubio, Leopoldo Sánchez, José Luis Trabanco, Covadonga Santianes, Gustavo Adolfo Fernández, Jorge Ordaz, Diego García, Yasmina Álvarez, Fernando Beltrán, Fernando Fonseca y Javier Lasheras. / P. A.

El poeta, nombrador, y también hijo adoptivo de Grado, aprovechó la distinción para defender los versos desde este espacio que crearon hace un cuarto de siglo. “Creemos en la utilidad de la poesía. Y en la utilidad de ver cómo el aula está llena, que hemos hecho cerca de 300 actos y también hemos ido incorporando al mundo de la poesía gente que no pertenecía al mismo”, reflexionó.

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“A la poesía se llega por un verso, no solo porque te gusten libros o poetas. De repente hay un verso que alguien descubre, y cree que había pensado esto siempre, y es cuando lo encuentra en un libro de poemas”, dijo.