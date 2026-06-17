Un noche en vilo (y poniendo el ganado a buen recaudo) por los incendios en Grado : "Parecía imposible que lo apagasen..."

"Afortunadamente, aunque al principio parecía imposible que lo apagasen, fueron dándole y lo contuvieron, pasamos la noche más o menos en vigilancia por si acaso, pero ahora estamos ya tranquilos porque parece que lo tienen dominado", comenta José Luis Suárez, de Casa El Cartero de El Fresno, una de las localidades afectadas por el incendio declarado este pasado martes en Cabruñana, en Grado, que se mantiene activo. En la misma tarde del martes, apenas tres horas después, se produjo otro foco en San Pelayo Sienra, controlado ya desde esta pasada madrugada. Ambos, así como el ocurrido el pasado fin de semana en Peñaflor, comenzaron a pie de carretera, por lo que, según fuentes de la investigación, se sospecha de que se trata de quemas voluntarias. De hecho, según ha podido saber este periódico, se sigue la pista de un coche sospechoso que anduvo por las zonas de origen de los fuegos.

El incendio de Cabruñana, en un área boscosa con eucaliptos y pinos, también generó gran preocupación entre los vecinos de las cercanas parroquias de El Fresno y San Juan de Villapañada, que rodean perimetralmente el área incendiada. De hecho, el fuego se inició a pie de la carretera nacional 634, a la altura de la fuente, y comenzó a extenderse monte arriba. Con el paso de las horas, hacia la noche, las llamas se acercaban a los montes de los núcleos de Requeixiada, en El Fresno; y La Forca y Sienra, en Villapañada. La Guardia Civil ya ha restablecido por completo el tráfico en la carretera, que llegó a ser cortada, primer totalmente y luego parcialmente, por la situación.

Severino del Rosal en Cabruñana (Grado), en la carretera nacional, con la zona del incendio a sus espaldas entre la niebla. / Sara Arias

"Fuimos para casa porque ya estaba casi apagado, pero me levanté a la una de la madrugada y había fuego, también sentí pasar muchos coches; entonces llamé a mi hija para que me ayudase a guardar las ovejas, que estaban muy nerviosas, faltaba poco para que llegase", recuerda Ana Álvarez, vecina de Villapañada que esta mañana trabajaba en la huerta mientras echaba un ojo al monte, donde aún se divisaba una columna de humo.

Según explica el secretario de la Asociación de Vecinos de la parroquia, Xuan Alonso, se trata de un monte plantado con pinos hace 14 años. "Los vecinos de esta zona lo pasaron mal, preocupados, hay ganado en los praos, cabañas... estuvieron pendientes y vigilando", comenta. Los habitantes de Villapañada vivieron con gran preocupación la cercanía de las llamas en la noche, que era visible desde la villa moscona que amaneció este miércoles con un intenso olor a humo.

José Luis Suárez, vecino de El Fresno (Grado), muestra el monte de Requexada. / Sara Arias

"Por suerte no hubo aire", repetía esta mañana Severino del Rosal, vecino de Cabruñana. "Estuve muy preocupado porque tengo familia que tiene una casa cerca porque el viento iba para allá y es todo monte, pero rápidamente nos informaron de que no peligraban y nos quedamos tranquilos. La Guardia Civil estuvo viniendo cada poco y estamos muy contentos con la actuación", añade.

Este vecino de Cabruñana comenta que "se sospecha casi con total seguridad, y todos nos dicen lo mismo, que fue intencionado. Yo al principio pensé que sería alguien que tiró una colilla desde el coche, pero ¿a las tres horas hay otro incendio en San Pelayo Sienra? Raro me parece", opina Del Rosal, quien mantiene el fuego controlado visualmente desde casa.

Un vehículo de las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales (BRIPAS) de Bomberos de Asturias en el área del incendio de San Pelayo de Sienra, ya controlado. / Sara Arias

El operativo sigue en marcha en Cabruñana, donde tras una madrugada de intensas labores para atajar las llamas, esta mañana estaban trabajando en la zona dotaciones de los parques de La Morgal y Proaza, así como una cuadrilla de una empresa forestal, según informa el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). La jornada, con niebla y orbayu en la zona, dio un respiro a los efectivos.

Asimismo, en la zona del incendio de San Pelayo Sienra, que ya ha sido controlado, estuvieron las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales (BRIPAS) de Bomberos de Asturias buscando pesquisas sobre el origen del fuego y su evolución. Según vecinos de esta localidad, situada en la vía que une Reconco con Vega de Anzo, los agentes sobrevolaron drones en la zona.

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Además, la Guardia Civil informa de que la investigación para esclarecer ambos incendios "ya está iniciada" con agentes del cuartel de la villa moscona. Si bien, es temprano para ofrecer datos sobre su desarrollo.