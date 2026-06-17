Ovidio Zapico, coordinador de IU de Asturias, sobre la situación de Grado: "Vamos a seguir gobernando el concejo con madurez"

Izquierda Unida ha gobernado Grado durante un periodo muy extenso de la democracia y lo va a seguir haciendo con "madurez" y al servicio de los vecinos. "Que se olviden los medios de comunicación, el PP, o quien sea" de la posibilidad de que se cree una situación de "inestabilidad" en la gobernabilidad, porque no va a ser así en un concejo donde la organización ha estado y está al frente del Ayuntamiento haciéndolo bien.

En síntesis, son las consideraciones realizadas este miércoles por el coordinador de IU Asturias, Ovidio Zapico, en Avilés, a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA, durante un acto en el que participaba como consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos.

Zapico fue preguntado por la situación en Grado, derivada del altercado de una concejala con la Policía Local de Oviedo, tras el que acabó detenida. El alcalde, José Luis Trabanco, apoyado por otros cuatro ediles, anunció el lunes que le retiraba todas las competencias a la concejala, Lorena Cabo, a través de un comunicado en el que mostraba su "tremenda decepción con la dirección política de IU de Asturias", que durante una semana tras producirse los hechos ni se reunió con el grupo municipal ni hizo ningún movimiento público al respecto pese a la preocupación generada por el caso entre su propia militancia.

Militancia

Grado es "un concejo en el que históricamente, durante un periodo muy grande de nuestra democracia, ha gobernado Izquierda Unida", donde "yo creo que se ha hecho y se hace un buen trabajo, donde tenemos una organización, Izquierda Unida de Grado, que tiene una militancia de oro", dijo este miércoles Ovidio Zapico en Avilés.

"Y que estén frotándose las manos, medios de comunicación, Partido Popular, quien sea, porque Izquierda Unida en Grado pueda entrar ahora en una espiral que genere inestabilidad en la gobernabilidad del concejo, que se olvide. Que se olvide. Vamos a seguir gobernando Grado con madurez. Y eso se va a demostrar ya desde este mismo viernes, donde hay un pleno extraordinario. No conozco el orden del día, pero sé que hay un pleno extraordinario. Y ahí se va a ver que el Grupo municipal de Izquierda Unida de Grado siguen trabajando por y para los vecinos de Grado", señaló Zapico.